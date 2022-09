De Luca: “Lavoriamo a piano socio-economico per aiutare le famiglie” (VIDEO)

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social, ha parlato delle misure per far fronte ai problemi economici delle famiglie.

“Stiamo facendo uno sforzo enorme per recuperare centinaia di milioni di euro per un piano socio-economico per le famiglie, come abbiamo fatto due anni fa durante l’emergenza Covid- presenteremo questo piano la settimana prossima”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta social settimanale.

“Stiamo aspettando di avere chiarezza da parte del ministero della Salute sulla nuova campagna di vaccinazione anti-Covid”. Ha sottolineato De Luca nel corso della consueta diretta social settimanale. “La situazione ad oggi sui contagi è del tutto sotto controllo”, ha poi aggiunto.