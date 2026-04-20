Basket, Guerri Napoli ko a Milano: l’Olimpia vince 125-97

Gli azzurri della Guerri Napoli tengono solo nel primo quarto, poi l’EA7 Milano prende il controllo della gara e allunga fino al successo nella 27ª giornata di Serie A.

Sconfitta per la Guerri Napoli che cede in trasferta all’EA7 Milano per 125-97, nella gara valevole per la ventisettesima giornata di Serie A, giocata questo pomeriggio. Gli azzurri giocano il primo quarto alla pari per poi crollare nel resto della gara.

Ottima partenza offensiva per la Guerri, segnano Doyle e Whaley, Milano risponde con Nebo e Leday. Si segna molto in questa prima fase, Mitrou-Long in contropiede sigla il 9-14. La reazione dell’EA7 arriva con un contro break, guidato da Brooks, che porta i padroni di casa avanti sul 18-16, pareggia Caruso. Scambio di triple tra Ricci ed El Amin. Nel finale di quarto Milano prova ad allungare con Ellis e Bolmaro, ma ancora Mitrou-Long da fuori. Il primo quarto si chiude sul 29-27 Milano. Il secondo parziale si apre con la tripla di Flagg, Mannion riporta avanti i suoi che allungano sul +7 con i liberi di Guduric. Buon momento per l’EA7 Milano che, con Mannion e Brooks si riporta forte avanti, i liberi di Bolmaro valgono il 50-37 a metà quarto. Segnano entrambe le squadre nel finale di quarto, il secondo parziale si chiude sul 63-43 Milano con la tripla di Brooks. Nella ripresa non cambia la gara, Milano continua a segnare con continuità nonostante i tentativi della Guerri. La formazione di casa è infallibile dalla lunga distanza con Shields e Bolmaro, da sotto con Leday e Nebo. Il terzo quarto si chiude sul 100-61, con la tripla di Ricci sulla sirena. Il match termina sul 125-97.

La Guerri tornerà in campo sabato prossimo 25 aprile, all’Alcott Arena, contro la Dolomiti Energia Trentino alle ore 19:30

Dichiarazione Coach Repesa:

“Mi aspettavo questo tipo di prestazione da Milano, una reazione di orgoglio dopo l’Eurolega. Avevo chiesto alla squadra di provare a pareggiare la loro fisicità ma purtroppo non siamo a questi livelli. I ragazzi ci hanno provato, ma ci sono cose che non possono cambiare in pochi giorni. Noi dobbiamo analizzare questa sfida e poi pensare alla prossima partita contro Trento.”