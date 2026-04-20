Al Vulcano Buono arrivano Arisa e Marco Masini per autografare i dischi

Al Vulcano Buono due grandi firmacopie: Arisa (22 aprile) e Marco Masini (24 aprile). Appuntamenti in piazza Capri per autografare i dischi “Foto Mosse” e “Perfetto Imperfetto”.

NOLA – Emozioni e incontri musicali con i grandi artisti del panorama italiano al Vulcano Buono di Nola. Il 22 aprile alle ore 17.30 in pizza Capri, Arisa firmerà le copie del suo ultimo album “Foto Mosse”. Un progetto che in 15 tracce esplora il concetto di instabilità come forma di verità. Un lavoro già definito dalla critica “impulsivo, libero e senza filtri”. Etichetta Pipshow Records, con distribuzione Warner Music Italy. Sarà l’unica occasione di questo tipo per i fans in Campania e nel resto del Sud Italia. Accesso dalle ore 16.00.

Il 24 aprile, ancora in piazza Capri, alle 18.00 è in programma il firmacopie di Marco Masini, che autograferà il suo “Perfetto Imperfetto”. Si tratta del tredicesimo album in studio dell’artista toscano, pubblicato il 6 marzo 2026 per BMG Rights Management. All’interno anche due tracce bonus tra le quali “Male necessario”, presentato a Sanremo in coppia con Fedez. Accesso dalle ore 17.00.

COME PARTECIPARE AL FIRMACOPIE

L’accesso è riservato ai possessori del nuovo disco (CD o vinile). Se si utilizza un dispositivo Android si può scaricare l’app Vulcano Buono e procedere nella sezione Eventi a scaricare i pass, solo in formato digitale.

Per i possessori di iPhone, il pass è disponibile in formato cartaceo che può essere ritirato direttamente presso l’Infopoint del Centro dalle ore 10:00 di mercoledì 22 aprile (per Arisa) e il 24 aprile (per Masini), fino a esaurimento scorte. Il pass andrà esibito il giorno dell’evento per l’accesso.

Accesso prioritario: chi ha acquistato il CD presso gli store Mondadori o Euronics del Vulcano Buono avrà accesso prioritario e entrerà per primo, secondo l’ordine di numerazione. CD e LP disponibili presso gli store Mondadori ed Euronics dalle ore 10 di mercoledì 15 aprile (per Arisa) e presso lo store Mondadori dalle ore 10 di venerdì 17 aprile (per Masini), fino a esaurimento scorte.

Regolamento disponibile su vulcanobuono.it oppure presso l’infopoint del Centro.