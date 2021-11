Dazn, stop alla doppia utenza per ogni abbonamento

Dazn, che detiene i diritti della Serie A di calcio, ha deciso di eliminare la doppia utenza per ogni singolo abbonamento.

Dazn ha deciso di eliminare la doppia utenza per singolo abbonamento. Lo sostiene Il Sole 24 Ore, secondo cui la piattaforma Ott – che ha i diritti della Serie A di calcio, di cui ogni giornata trasmette sette gare in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky – sta infatti per bloccare la possibilità che due persone possano accedere ai contenuti della piattaforma streaming contemporaneamente con lo stesso abbonamento.

Quella che in gergo tecnico si chiama “concurrency”, quindi, non sarà più possibile: niente più visione contemporanea dallo stesso abbonamento per due persone lontane una dall`altra con le stesse credenziali. Il Sole aggiunge una precisazione rilevante: se ci si trova nella medesima abitazione si potrà continuare a guardare Dazn da due dispositivi diversi, non si potrà però più vedere Dazn da due città diverse, ad esempio.

Dazn, al Sole 24 Ore, non ha voluto commentare questa che finora è ancora un’indiscrezione non ufficialmente confermata. Ma secondo le fonti del quotidiano sarebbero in partenza le comunicazioni agli abbonati che devono essere informati per avere la possibilità di esercitare il recesso, entro 30 giorni. La novità tuttavia dovrebbe entrare in vigore a partire da metà dicembre. Dietro la scelta, secondo il quotidiano economico, c’è la volontà di contrastare il traffico illegale di abbonamenti che questa soluzione, a quanto pare, ha facilitata. Una decisione che viene considerata anche nell`interesse della Lega Serie A e dei presidenti delle sue società, visto che punta a colpire l`utilizzo fraudolento degli accessi a Dazn. Dai dati che circolano all`interno di Dazn – fa sapere Il Sole – si sarebbe riscontrato un 20 per cento di media di utilizzi fraudolenti di questa “doppia utenza contemporanea”.