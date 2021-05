Daydreamer, finale di serie: Can ritrova la memoria

Daydreamer – Le ali del sogno, anticipazioni ultima puntata di venerdì 28 maggio. Nel finale di serie Can recupera completamente i suoi ricordi.

Arrivano le anticipazioni sulla trama del finale di serie della soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno, in onda venerdì 28 maggio. La soap, che ha avuto un incredibile successo, verrà rimpiazzata da lunedì 31 da Mr Wrong – Lezioni d’amore.

Le due soap condividono lo stesso attore protagonista, Can Yaman, che ha avuto un enorme successo di pubblico. Senza ulteriori indugi, andiamo a vedere insieme come andrà a finire la soap opera.

Daydreamer – Le ali del sogno: vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

In agenzia, Deren si occupa delle intemperanze di Muzaffer e Ceycey. Intanto giunge la notizia di Can e Sanem che stanno di nuovo insieme, e tutti festeggiano.

Can si rende conto che la memoria gli è tornata del tutto e decide di organizzare una grande festa per annunciarlo a Sanem tramite una sorpresa.

Il party organizzato da Can ha il suo culmine in una proposta di fidanzamento che viene ufficializzata in casa dei genitori di Sanem. I due si sposano e a fine puntata scopriremo che nel tempo avranno tre gemelli!