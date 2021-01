Davide Donadei, Uomini e Donne: Chi voleva scegliere a dicembre?

Uomini e Donne, anticipazioni. Davide Donadei ha dichiarato, durante l’ultima registrazione, che voleva fare la sua scelta già a dicembre. Chi aveva scelto?

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Davide Donadei è prossimo alla scelta, almeno stando alle sue parole. Il tronista ha però perso di credibilità in quanto ripete queste parole ormai da un mese.

Durante l’ultima registrazione, però, ha annunciato che era pronto a comunicare la sua scelta ben 15 giorni prima, anche se poi all’ultimo aveva cambiato idea. Chi aveva deciso di scegliere Davide?

La scelta di Davide Donadei doveva essere, secondo i nostri calcoli, Beatrice Buonocore.

Il trono di Davide Donadei ancora non si è concluso. Nonostante il tempo scarseggi, il tronista non riesce a decidere tra Beatrice e Chiara, le sue corteggiatrici. Le cose si sono fatte anche un po’ pesanti per le ragazze, come dichiarato da Beatrice nell’ultima registrazione.

Sempre nell’ultima registrazione abbiamo scoperto che Davide aveva fatto la sua scelta ed era pronto a comunicarla alla redazione e, di conseguenza, a noi tutti. Però qualcosa è successo prima della comunicazione ed è finita con un nulla di fatto.

Ma facciamo due conti. La registrazione in questione è quella del 4 gennaio, quindi Davide si riferisce all’ultima registrazione Uomini e donne di dicembre, più precisamente quella di venerdì 18, l’ultima prima della pausa natalizia del dating show di Maria De Filippi.

Se quella è la data in cui doveva avvenire la scelta, quel qualcosa che gli ha fatto cambiare idea è avvenuto nella settimana immediatamente precedente il 18. In quella settimana il tronista era andato in esterna con Chiara Rabbi.

L’esterna era stata molto emozionante, tanto che anche in studio in molti si sono commossi. Se tanto ci dà tanto, questo è stato il punto di svolta e di conseguenza Davide stava per scegliere Beatrice Buonocore, cosa poi non successa per l’esterna avuta con Chiara?

