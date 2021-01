Uomini e Donne: nuovo format in prima serata in versione VIP

Uomini e Donne, anticipazioni. Il dating show di Canale 5 potrebbe approdare in prima serata con la scelta imminente del tronista Davide Donadei e a seguire con un nuovo format: la versione VIP.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Da tempo si vocifera della possibilità di portare di nuovo lo show in prima serata, con la scelta imminente del tronista Davide Donadei.

La notizia che sta circolando in queste ore, però, parla di molto di più. Pare infatti che si stia organizzando una nuova versione del programma, dedicata completamente ai VIP, come succede già per il Grande Fratello o Temptation Island.

Giulia De Lellis e Tommaso Zorzi potrebbero prendere parte al nuovo format.

Nuovo format per Uomini e Donne? E’ la notizia bomba che ha lanciato Amedeo Venza sul suo profilo Instagram. Pare infatti che il programma approderà in prima serata su Canale 5 con la versione dedicata ai VIP.

Visto il successo, sempre su Mediaset, del Grande Fratello VIP e di Temptation Island VIP, pare che anche il dating show condotto da Maria De Filippi potrebbe prendere la stessa strada.

Venza ha inoltre aggiunto che al programma prenderebbero parte una vecchia conoscenza di Uomini e Donne, Giulia De Lellis e Tommaso Zorzi, che ha dichiarato di voler lavorare a un programma di Maria.

I due dovrebbero avere ruoli interni al programma, sicuramente non come corteggiatori. Se per Zorzi non si hanno ancora conferme, per la De Lellis tutto dipenderà da Maria De Filippi stessa.

Se la conduttrice del programma parteciperà anche alla versione Vip, Giulia farà l’opinionista. Se invece, come pare, Maria non prenderà parte alla trasmissione, Giulia De Lellis potrebbe essere addirittura la presentatrice.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.