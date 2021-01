Uomini e Donne, anticipazioni. Davide Donadei si avvicina molto a Chiara e Beatrice scoppia in lacrime, pregandolo di scegliere il prima possibile.

Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne del 4 gennaio 2021. Anche oggi vi parliamo di trono classico, vista l’imminente scelta che Davide Donadei è chiamato a fare, il suo trono è agli sgoccioli. Il dating show di Maria De Filippi riprenderà domani 7 gennaio su Canale 5 con tante novità anche per il trono over.

Nella puntata di oggi vediamo Davide Donadei avvicinarsi molto a Chiara, incontrandola prima nel camerino e poi nell’esterna mandata in onda. Beatrice, l’altra sua corteggiatrice, ci rimane male e scoppia in lacrime.

Davide Donadei dichiara di non avere le idee chiare su chi scegliere e rimanda la sua decisione.

Tante emozioni nell’ultima registrazione 4 gennaio di Uomini e Donne. Davide Donadei è al centro delle attenzioni da parte di tutti, visto che il suo percorso è quasi alla fine e la scelta sempre più imminente.

Purtroppo non ci sono segnali chiari dell’identità della corteggiatrice a cui chiederà di accettarlo o meno. Inizialmente tutti pensavano che avrebbe scelto Beatrice ma negli ultimi tempi Chiara ha scalzato la collega.

La registrazione si apre, per quanto riguarda il trono classico, con le immagini dell’ultima puntata, quando Davide Donadei aveva raggiunto Chiara Rabbi in camerino. La ragazza era andata via dallo studio perchè, a suo dire, lui guardava solo Beatrice Buonocore.

L’esterna con Beatrice Buonocore

I due quindi si chiariscono e si abbracciano. Vediamo poi l’esterna con Beatrice, dove la ragazza raggiunge Davide al suo hotel e gli canta “Te vojo bene assaje”. Davide poi la raggiunge e i due scherzano insieme.

Si torna in studio con Beatrice che è un po’ titubante a entrare, dato che ha visto che Davide ha raggiunto Chiara in camerino. Maria De Filippi le dice che non è tutto, visto che poi dopo lui ha chiesto un’esterna con lei.

L’esterna con Chiara Rabbi

Davide raggiunge Chiara Rabbi a casa a sorpresa, i due si vedono e iniziano a parlare. A un certo punto Davide dichiara che è infastidito dalla mascherina perchè vorrebbe baciarla, ma non può.

Beatrice, in studio, scoppia a piangere. Davide afferma che voleva scegliere già 10 giorni fa, ma dopo aver fatto le esterne con le due ragazze ci aveva ripensato. Maria allora lo sprona a dichiarare chi delle due voleva scegliere.

Prima che il ragazzo possa parlare le corteggiatrici lo fermano, perchè non vogliono sapere niente per non essere influenzate rispetto alla scelta ufficiale. Chiara allora dichiara che può anche rinunciare all’esterna.

Davide sceglie poi di ballare con Beatrice, che non smette di piangere neanche durante il ballo. La ragazza esorta Davide a fare la sua scelta, perchè la pressione non fa bene a nessuno di loro.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.