Teatro Troisi: diretta live sulla pagina facebook con Luigi de Magistris

Nuovo importante incontro sul web per il Teatro Troisi che sabato 2 maggio alle ore 21.00, in diretta live sulla sua pagina facebook, ospita il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. A discutere con il primo cittadino sulle varie possibilità per affrontare le problematiche dei teatri napoletani legate alla triste vicenda del Coronavirus, con la conduzione del direttore artistico del teatro Fabio Brescia, ci saranno il gestore del Troisi, Pino Oliva e gli attori Maurizio Casagrande, Massimiliano Gallo e Biagilo Izzo.

Un’occasione per affrontare, grazie allo spazio di via Leopardi, le tematiche legate al difficile momento che sta vivendo il settore dello spettacolo e per valutare le possibili soluzioni per tutti gli artisti in difficoltà e per tutti i lavoratori del comparto al momento disoccupati.

Al termine dell’incontro, per non perdere il sorriso, e, come dicono il patron Oliva ed il direttore artistico Brescia, per auspicare una veloce riapertura del sipario, ci sarà anche un video party con l’attrice Rosalia Porcaro.