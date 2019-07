Risate e grandi artisti per la prossima stagione del Teatro Totò

Al Teatro Totò è stato presentato il cartellone della stagione teatrale 2019/2020. Il 24 ottobre debutterà lo spettacolo di Oscar Di Maio con ‘Arezzo 29’. Il programma completo.

Una sala stracolma al Teatro Totò ha fatto da cornice per la presentazione alla stampa della nuova stagione artistica 2019/2020.

Un cartellone che come consuetudine dello spazio di via Frediano Cavara diretto artisticamente da Gaetano Liguori, assicurerà ancora una volta agli amici e agli abbonati, un’emozionante carrellata di spettacoli ed eventi all’insegna della qualità, della risata e delle novità.

“Forte del grande pubblico che da sempre ci sostiene – ha detto il direttore artistico Liguori- e grazie al numero degli abbonati in costante ed entusiasmante crescita, insistiamo nell’imporci nel quartiere di Foria come polo culturale e sociale oltre che con tanti spettacoli di grande livello con la sempre più apprezzata e frequentata Scuola di Teatro”.

Ed è stato con queste premesse che a illustrare il cartellone e ad anticipare i contenuti degli spettacoli in abbonamento, dei fuori abbonamento, delle rassegne, eventi e festival proposti per il 2019/2020, ci ha pensato l’altro protagonista della vita del Teatro Toò, l’attore Davide Ferri insieme a Enzo Liguori e a tutti gli autori, i registi e gli artisti delle compagnie in scena.

Numerose le novità per la nuova stagione del Teatro Totò e tanti gli spettacoli voluti dal direttore artistico Gaetano Liguori per un cartellone in grado di soddisfare i più svariati gusti del pubblico di ogni età.

Tra gli artisti che il Teatro Totò proporrà in abbonamento per il 2019/2020 vi saranno:

Oscar Di Maio, I Ditelo Voi, Gigi Savoia, Davide Ferri, Rosario Verde, Rosario Minervini, Paolo Caiazzo, Vittorio Marsiglia, Benedetto Casillo, Francesca Marini, Massimo Masiello, Lucio Pierri, Ida Rendano, Salvatore Gisonna, Ciro Esposito, Fabio Balsamo e Simone Schettino.

Fuori abbonamento in scena al Teatro Totò anche il cantante e attore Antonio Ottaiano, seguito da due eventi speciali con Maurizio Casagrande e Peppe Barra. Ancora, per il pubblico, le due compagnie vincitrici dell’ultima edizione del Festival del Teatro Amatoriale.

Per gli omaggi agli abbonati, invece, saranno previsti altri tre interessanti e applauditi spettacoli con Francesca Marini e Massimo Masiello, gli allievi dell’Accademia del Teatro Totò ed Emilio Massa.

Ad essere annunciata è stata anche la 29a edizione di “Ridere 2019” il Festival del teatro comico, musica e cabaret in programma al Maschio Angioino dal 9 al 25 agosto. Un momento dell’incontro è stato pure dedicato ai numeri in crescita e ai successi della “Accademia delle Arti Teatrali” del Teatro Totò diretta da Salvatore Liguori e alla prossima e attesa edizione del “Festival del Teatro Amatoriale” diretto da Enzo Liguori e all’altro suo progetto per le mattinate di teatro interattivo per le scuole, intitolato “Il teatro per le scuole”.

Programma degli spettacoli

Dal 24 ottobre 2019

OSCAR DI MAIO

“AREZZO 29”

Dal 7 Novembre 2019

I DITELO VOI

“IL SEGRETO DELLA VIOLACIOCCA”

Dal 21 Novembre 2019

GIGI SAVOIA

“LO SCARFALIETTO” di Eduardo Scarpetta

Dal 5 dicembre 2019

DAVIDE FERRI- ROSARIO VERDE- ROSARIO MINERVINI

“PERA PESCA O ALBICOCCA?” di G.Liguori e A. Armano

Dal 25 dicembre 2019

PAOLO CAIAZZO

“NON MI DIRE TE L’HO DETTO”

Dal 9 Gennaio 2020

VITTORIO MARSIGLIA

“PIGLIATE “STA” PASTIGLIA”

Dal 23 Gennaio 2020

BENEDETTO CASILLO

“DON FELICE SCIOSCIAMMOCCA E L’ELISIR D’AMORE”

Dal 6 Febbraio 2020

MARINI MASSIMO MASIELLO

“CAROSELLO 900”

Dal 27 febbraio 2020

LUCIO PIERRI IDA RENDANO

“LA SCOMMESSA”

Dal 12 Marzo 2020

SALVATORE GISONNA

CIRO ESPOSITO

FABIO BALSAMO

“SIAMO TUTTI…FELICE “

Dal 16 Aprile 2020

SIMONE SCHETTINO

“SE TOCCO IL FONDO…SFONDO!!!”

Dal 30 Aprile 2020

DAVIDE FERRI ROSARIO VERDE

“ COMPLOTTO DI FAMIGLIA “

FUORI ABBONAMENTO

Dal 20 dicembre 2019

ANTONIO OTTAIANO

“BRIGANTE E GENTILUOMO”

EVENTI

19 febbraio 2020

MAURIZIO CASAGRANDE

“MOSTRI A PARTE“

PEPPE BARRA

“MONSIGNORE”