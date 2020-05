La tv sui Social Network con Party Magazine. Interviste a Paolantoni, Porfito e Rispo

In diretta online sulla pagina Facebook di Party Magazine, andrà in onda una speciale intervista a tre grandi attori come Patrizio Rispo, Mario Porfito e Francesco Paolantoni.

Grande attesa per domani 15 maggio alle 18:30 quando, in diretta online sulla pagina Facebook di Party Magazine, andrà in onda una speciale intervista a tre grandi attori come Patrizio Rispo, Mario Porfito e Francesco Paolantoni, collegati dai salotti di casa.

ParTyVù cala così un tris d’assi nella rubrica “ripartyamo” condotta da Valeria Viscione e diretta da Carmine Luino. Un appuntamento settimanale curato da Roberta Gatta, a cui partecipano migliaia di follower e che ha visto già tra i protagonisti il comico Peppe Iodice, l’attore Fabio Fulco, gli chef stellati Lino Scarallo, Vincenzo Guarino, Paolo Barrale con la giornalista Santa Di Salvo e per la prima volta insieme i fratelli Adriano e Luana Pantaleo.

Le interviste ai personaggi sono arricchite da speciali contributi commentati in diretta, da video messaggi e video chiamate a sorpresa da parte di altri vip e da interazioni con il pubblico, che può inviare domande da rivolgere agli ospiti.

Il format è stato ideato dall’editore Lula Carratelli e dal direttore Federica Riccio, con l’obiettivo di mantenere un filo diretto con i lettori attraverso i Social Network in tempi di quarantena.

“L’Italia, insieme alla Spagna, è il Paese che ha visto aumentare di più l’utilizzo delle piattaforme di chiamata collettiva – spiegano – in video di Facebook (Messenger calls): più 1000% a marzo, e più 70% del tempo trascorso sulle app di Facebook. Mark Zuckerberg aveva già segnalato il 18 marzo che le sue piattaforme (Facebook Messenger e Whatsapp) avevano registrato il doppio degli accessi dall’inizio del periodo di lockdown a livello globale.

Di qui l’idea di portare in video sui Social personaggi noti e farli interagire con i follower in diretta”. Tra i prossimi ospiti anche il giornalista Mimmo Carratelli, direttore responsabile della rivista, che tiene online un diario d.c. (dopo Coronavirus) intitolato lo zibaldone di Mimmo.