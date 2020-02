Chantosamente & Scugnizza Alessia Moio al Teatro Cortese

Alessia Moio, domenica 1 marzo alle ore 18.30, presenta al Teatro Cortese dei Colli Aminei lo spettacolo “Chantosamente & Scugnizza”.

Portando in auge la mitica e indimenticabile figura della “Sciantosa” e contaminandola con uno spirito femminilmente Scugnizzo, la cantante e attrice, Alessia Moio, domenica 1 marzo alle ore 18.30, presenta al Teatro Cortese dei Colli Aminei lo spettacolo “Chantosamente & Scugnizza”.

Offrendo al pubblico della sala di viale del Capricorno, uno spaccato sul Cafè Chantant, il teatro di Varietà, la Rivista e l’Avanspettacolo, la brava artista, proiettandosi in una dimensione in bilico tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, ripropone un emozionante itinerario comico musicale, dove tra cambi di costume, interventi parlati e canzoni immortali, faranno la loro apparizione in scena personaggi come Ferdinando Russo, Totò, Libero Bovio, E.A. Mario e tanti altri ancora.

Cantante, attrice, mandolinista e tammorrara, la coinvolgente Alessia regala alla platea del “Cortese” uno spettacolo squisitamente partenopeo ricco di emozioni e sentimento, al servizio di una Napoli senza tempo.

Tra serenate, macchiette, canzoni d’amore e poesia con ” Chantosamente & Scugnizza” la possibilità di rivivere le sensazioni di un’epoca d’oro, insieme alle melodie immortali di autori e compositori che hanno fatto grande Napoli nel mondo.