Torre del Greco, parcheggiatore abusivo manda vigile urbano in ospedale

Assurda violenza a Torre del Greco, dove un parcheggiatore abusivo, sorpreso “in azione” a ridosso dell’area mercatale, ha aggredito un vigile urbano.

Sorprende un parcheggiatore abusivo a ridosso dell’area mercatale, vigile urbano aggredito e mandato all’ospedale. È accaduto a Torre del Greco, in via Circumvallazione, dove ogni giorno è allestito uno specifico mercato per la vendita di prodotti alimentari e non. L’agente ha notato un uomo che senza alcuna autorizzazione governava il parcheggio delle auto a ridosso degli stand in cambio di denaro.

Alla vista degli uomini della polizia municipale D.P. (queste le iniziali dell’aggressore), 38 anni, ha provato a scappare ma è stato inseguito dal vigile. A questo punto l’uomo, sentitosi braccato, si è girato di scatto ed ha colpito con un pugno in pieno volto l’agente prima di scappare lungo via Cavallerizzi.

Allertata dai colleghi, un’altra pattuglia della polizia locale ha intercettato il trentottenne nella vicina piazza Luigi Palomba. Dopo le formalità di rito D.P. è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di processo con rito direttissimo. Il vigile urbano, immediatamente trasportato al pronto soccorso, è stato medicato: la diagnosi parla di una frattura al setto nasale con tempi di guarigione stimati in 25 giorni.