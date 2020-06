Posillipo: vendono alcolici senza autorizzazione. Denunciate tre persone

Posillipo: Tre napoletani sono stati denunciati per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche e per esercizio e commercio ambulante senza autorizzazione comunale.

Stanotte gli agenti del Commissariato San Ferdinando e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Minucio Felice a Posillipo, per la presenza di parcheggiatori abusivi.

I poliziotti, con il supporto di una pattuglia della Polizia Municipale, hanno allontanato alcune persone che non rispettavano il distanziamento sociale affollando la piazza e, in quei frangenti, hanno notato tre persone intente a caricare il portabagagli di un’auto con una cassa contenente svariate bibite alcoliche; i tre, alla richiesta delle autorizzazioni previste per la vendita di alcolici, hanno dichiarato di esserne sprovvisti.

C.B., di 48 anni, V.B. e M.R.E., di 64 e 27 anni, napoletani con precedenti di polizia, sono stati sanzionati amministrativamente per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche e per esercizio e commercio ambulante senza autorizzazione comunale per un totale di 27000 euro; inoltre, è stato loro notificato un ordine di allontanamento poiché esercitavano il commercio in luogo pubblico senza la prescritta autorizzazione.