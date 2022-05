Critic@Mente, contest della Fondazione Valenzi: premio per il liceo “Regina Margherita” di Salerno

Il liceo “Regina Margherita” di Salerno premiato a Napoli: riconoscimento per la studentessa ucraina Victorya Karnauhk dalla Fondazione Valenzi.

Il Liceo Regina Margherita di Salerno si è classificato al primo posto nel contest di livello nazionale Critic@Mente “Una mente critica contro le discriminazioni” promosso dalla “Fondazione Valenzi”.

La classe IV O (linguistico) con la studentessa ucraina vincitrice, Victorya Karnauhk, nata e vissuta in Ucraina e con gran parte della famiglia coinvolta nel conflitto, ha ritirato il premio insieme alla dirigente dott.ssa Angela Nappi ed il docente referente prof. Gianluca Esposito. In un racconto fortemente incisivo, sono state recuperate le vicende mediatiche di uno spot degli anni ’90 e del noto incontro di pugilato tra il britannico David Haye ed il campione dei pesi massimi Vladimir Klitschko, oggi socialmente impegnato con il fratello Vitaly, sindaco di Kiev, in una lotta pacifista.

La cerimonia del riconoscimento si è svolta al “Maschio Angioino”, a Napoli, nella sede della Fondazione.