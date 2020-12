Cristiano Ronaldo miglior giocatore del secolo: lo juventino vince il premio organizzato dal suo agente

Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore del secolo, almeno secondo quanto decretato ai Global Soccer Awards di Dubai, manifestazione organizzata, tra gli altri, da Jorge Mendes, che ha ottenuto anche il riconoscimento di miglior procuratore.

“Voglio dire grazie a tutti, ai Globe Soccer Awards, grazie alle persone che hanno votato per me, ai miei compagni di squadra, ai club nei quali ho giocato, alla nazionale, alla mia famiglia e ai miei amici, specialmente alla mia fidanzata e ai miei bambini che sono sempre con me e mi aiutano a essere una persona e un giocatore sempre migliore”. Cristiano Ronaldo è stato eletto come giocatore del secolo ai Globe Soccer Awards, battendo la concorrenza di grandissimi campioni del mondo del calcio, Messi, Salah e Ronaldinho gli ultimi superati nelle nomination finali.

“Grazie a mio padre (CR7 indica il cielo, ndr), a mia mamma, mia sorella e i miei fratelli – ha detto CR7 nel momento in cui è salito sul palco a ricevere il premio -. È un traguardo eccezionale per me, questo mi dà le motivazioni per portare avanti la mia vita, il mio calcio. È fantastico fare parte di questo evento, con giocatori straordinari. Essere il migliore del secolo per me è un grande onore. Spero che il prossimo anno la pandemia sia finita, che ci possa divertire di più con più persone, con le famiglie. Questo mi dà la motivazione di continuare il mio percorso, spero di continuare a giocare ancora per anni e di godermi i tifosi”.

Fin qui, in maniera soggettiva, come ogni premiazione che si rispetti, ci potrebbe anche stare questo riconoscimento al campione portoghese. Anche considerando che alla fine di questo secolo mancano ancora 80 anni. Fa sorridere, però, che tra gli organizzatori dell’evento ci sia anche Jorge Mendes, procuratore, tra gli altri, proprio di Cristiano Ronaldo. Che, a sua volta, ha ottenuto il riconoscimento di miglior procuratore del secolo. Insomma, tutto fatto in casa.

Di seguito gli altri premi assegnati.

Giocatore dell’anno: Robert Lewandowski (Bayern Monaco)

Allenatore dell’anno: Hans-Dieter Flick (Bayern Monaco).

Squadra dell’anno: Bayern Monaco.

Allenatore del secolo: Josep Guardiola.

Squadra del secolo: Real Madrid.

Agente del secolo: Jorge Mendes.

Premi alla carriera: Iker Casillas, Gerard Piqué.