Covid, positivo il nuovo arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia

Monsignor Domenico Battaglia, nuovo arcivescovo di Napoli, è risultato positivo al Coronavirus: sospese tutte le celebrazioni e le visite programmate in questi giorni.

Il nuovo arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, e’ risultato positivo al Coronavirus. Lo comunica in una nota la diocesi partenopea che contestualmente annuncia la sospensione di celebrazioni e visite programmate in questi giorni per consentire all’ex vescovo di Cerreto Sannita di restare in isolamento e sottoporsi alle cure necessarie.

Subito uno stop dunque nell’intensa attivita’ pastorale progettata da Battaglia che si era insediato ufficialmente appena sette giorni fa subentrando al cardinale Crescenzio Sepe, anche lui reduce dal Covid contratto lo scorso gennaio.