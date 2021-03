Covid 19 in Irpinia: 156 positivi al virus nelle ultime 24 ore

Covid 19 in Irpinia: 156 persone positive al virus nelle ultime 24 ore. Si registrano purtroppo altri cinque morti. Al “Moscati” 71 pazienti (di cui sei ricoverati in Terapia Intensiva).

È forte allerta Covid 19 in Irpinia. L’ultimo bollettino della Asl di Avellino evidenzia che, su 1670 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, 156 persone sono risultate positive al virus.

Solo ad Avellino casi a raffica con 24 positivi. Allerta alta anche ad Ariano Irpino (in passato tra le prime zone rosse della Campania), dove i nuovi casi accertati sono 13.

La curva dei contagi resta purtroppo molto alta (al 9,25%), con cinque decessi nelle ultime 24 ore. Come riporta “Il Mattino”, dall’inizio della pandemia (di fatto un anno fa) sono 262 le persone che hanno perso la vita in Irpinia a causa del Covid (201 dalla scorsa estate).

Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale, tra il Moscati di Avellino e il Landolfi di Solofra risultano ricoverati 71 pazienti (di cui sei in Terapia Intensiva).

Al Frangipane di Ariano Irpino i pazienti Covid sono 28 (di cui quattro in Terapia Intensiva e otto in sub-intensiva).