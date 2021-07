Covid 19 in Campania, ordinanza di De Luca: controlli in aeroporto per chi torna dall’estero

Regione Campania: il governatore Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza numero 20 contenente disposizioni sanitarie in materia di controlli anti Covid 19 per i cittadini che rientrano dall’estero.

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato una nuova ordinanza, la numero 20 del 22 luglio 2021, che fa scattare in maniera immediata ulteriori controlli anti Covid 19 in aeroporto per i rientri dall’estero.

Come detto, tale ordinanza, soprattutto tesa a contrastare la variante Delta del virus, ha decorrenza immediata ed è valida fino al 31 agosto.

Nello specifico “è fatto obbligo a tutti i passeggeri in arrivo all’aeroporto internazionale di Napoli attraverso voli, diretti o di transito dagli Stati dell’Unione europea, Principato di Monaco, Andorra, Svizzera, Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Israele nonché da Giappone, Canada e Stati Uniti o che abbiano transitato o soggiornato negli ultimi 14 giorni antecedenti in uno dei medesimi Paesi di esibire green pass o l’effettuazione di un tampone antigenico o molecolare in conformità a quanto prescritto dalla vigente disciplina statale”.

L’ordinanza stabilisce inoltre che “in mancanza di certificazione, è fatto obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico e di osservare ogni eventuale ulteriore obbligo in conseguenza dell’esito del tampone effettuato”.