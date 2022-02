Covid 19 in Campania, bollettino del 3 febbraio: 8.957 positivi

Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, giovedì 3 febbraio, parla di 8.957 nuovi positivi su 70.189 tamponi analizzati.

Sono 8.957 i nuovi casi positivi di Covid 19 in Campania su 70.189 test esaminati. Resta piuttosto stabile, registrando una lieve flessione, l’indice di contagio che passa dal 13,05% di ieri al 12,76% di oggi. Venti i morti nelle ultime 48 ore; 8 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali ancora in calo i ricoveri in terapia intensiva, 83 oggi e ieri erano 84; dopo giorni di aumento, calano anche i ricoveri ordinari con 1349 posti letto occupati (-5 rispetto a ieri).

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 8.957 (*)

di cui:

Positivi all’antigenico: 6.751

Positivi al molecolare: 2.206

(*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 70.189

di cui:

Antigenici: 48.942

Molecolari: 21.247

Deceduti: 20 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 8 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

Posti letto di terapia intensiva occupati: 83

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.349

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.