Covid 19 in Campania, appello di De Luca: “Donne incinte si vaccinino per la sicurezza dei neonati”

Covid 19 in Campania: appello a fare il vaccino alle donne in gravidanza da parte del governatore Vincenzo De Luca.

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha lanciato un forte appello a vaccinarsi contro il Covid 19 anche alle donne in gravidanza, in particolare dopo la morte di una neonata al Policlinico Federico II di Napoli.

La piccola era nata pre-termine di 26 settimane. La mamma, malata di Covid 19 e non vaccinata, è in gravi condizioni.

“Vaccinarsi è la precondizione per salvare la vita delle persone e per ritornare a una vita normale – ha dichiarato il numero uno di Palazzo Santa Lucia a margine della presentazione dei due nuovi treni Rock del Gruppo FS italiano – Un appello particolare alle donne in gravidanza: dopo i 3 mesi bisogna vaccinarsi perché il neonato che è morto era di una madre che non aveva fatto il vaccino. Abbiamo altre due o tre donne in gravidanza non vaccinate che sono in terapia intensiva”.