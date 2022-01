Covid 19 in Campania, bollettino del 23 gennaio: 5.930 positivi

Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, domenica 23 gennaio, parla di 5.930 nuovi positivi su 45.916 tamponi analizzati.

Cala ancora l’indice di contagio da Covid 19 in Campania. Sono 5.930 – 4.363 all’antigenico, 1.567 al molecolare – i casi positivi al Covid su 45.916 test esaminati (come accade ogni lunedì il numero dei test esaminati è minore rispetto agli altri giorni). Se ieri l’indice di contagio era pari al 13,44% oggi scende al 12,91%.

Ventidue i decessi nelle ultime 48 ore e 18 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali resta stabile l’occupazione delle terapie intensive con 100 posti letto occupati (+1 rispetto a ieri); in aumento i ricoveri in degenza che salgono a 1391 (+7 rispetto a ieri).