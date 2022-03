Covid 19 in Campania, bollettino del 20 marzo: 3.500 positivi

Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, domenica 20 marzo, parla di 3.500 nuovi positivi su 19.119 tamponi analizzati.

E’ stabile il tasso di incidenza Covid 19 in Campania. Secondo i dati del Bollettino dell’Unità di crisi della Regione, i neo positivi al Covid sono 3.500 su 19.119 test esaminati (numero più basso del consueto come in tutti i fine settimana). l’indice si attesta al 18,30% rispetto al 18.26% precedente. Quattro i decessi: uno nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali calano a 34 (meno 3) i ricoveri in terapia intensiva; calo anche in degenza con 599 posti letto occupati (meno 7 rispetto a ieri).

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 3.500 (*)

di cui:

Positivi all’antigenico: 2.940

Positivi al molecolare: 560

(*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 19.119

di cui:

Antigenici: 14.174

Molecolari: 4.945

Deceduti: 1 (*)

nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 610

Posti letto di terapia intensiva occupati: 34

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 599

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.