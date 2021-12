Covid 19 in Campania, bollettino del 13 dicembre: 1.304 positivi

Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, lunedì 13 dicembre, parla di 1.304 nuovi positivi su 40.433 tamponi effettuati.



Sono 1.304 i nuovi positivi al Covid 19 in Campania su 40.433 test esaminati. Il tasso di incidenza è del 3,22%, in calo dopo l’impennata dei giorni scorsi e il 5,27% di ieri determinato anche dal minor numero di tamponi eseguiti di domenica.

Sette le nuove vittime, di cui sei nelle ultime 48 ore. Ben 23 in più del giorno precedente i ricoverati in degenza (a quota 381) mentre quelli in intensiva sono 28, in lieve calo (-2).