Covid 19: Campania zona gialla da domenica 20 dicembre?

Covid 19: il miglioramento dell’andamento dei contagi potrebbe significare che dal 20 dicembre la Campania diventerà zona gialla. Nuova ordinanza di De Luca: vietato andare nelle seconde case (SCARICA PDF).

Da domenica 6 dicembre, il Governo ha inserito la Campania tra le regioni classificate come zone arancioni, quindi tra quelle a medio rischio Covid 19. Un provvedimento arrivato alla luce del miglioramento dell’andamento dei contagi, dopo che la Campania era stata zona rossa da domenica 15 novembre.

A questo punto, con un ulteriore miglioramento, la Campania resterà arancione anche per la prossima settimana e potrà passare alla fascia gialla dal week end successivo, ovvero da domenica 20 dicembre. Come riporta “Il Mattino”, è questa la previsione che si apprende dalla Regione Campania e che si basa sulla regola per cui devono passare almeno due settimane di permanenza in una fascia per poter cambiare colore.

È importante sottolineare come domenica 20 dicembre sia il giorno precedente all’entrata in vigore delle misure restrittive nazionali sugli spostamenti, per contenere la diffusione del virus nelle feste di Natale. Provvedimenti rigorosi (divieto di spostarsi dalle regioni fino al 6 gennaio e divieto di spostamento dal proprio comune il 25-26 dicembre e il 1° gennaio, con coprifuoco confermato alle 22 anche nelle serate del 24 e del 31 dicembre) che hanno trovato d’accordo il governatore Vincenzo De Luca.

Il quale, come già anticipato nella diretta Facebook di venerdì scorso, ha inoltre disposto con una nuova ordinanza il divieto di raggiungere le seconde case per tutto il periodo festivo.

La ordinanza numero 96 prevede inoltre che “da questo fine settimana, verranno effettuati controlli rigorosi nelle principali stazioni ferroviarie della Campania e all’aeroporto di Capodichino, per un’operazione di prevenzione e monitoraggio, che consenta anche di individuare persone in movimento senza motivazioni o con sintomi”.

In queste ore, il Governo sta tuttavia riflettendo sul divieto di spostamento tra comuni a Natale, Santo Stefano e Capodanno: si attende la reazione di De Luca a tali voci (il governatore parlerà in diretta Facebook oggi pomeriggio).