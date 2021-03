Covid 19 a Napoli, gli effetti della crisi economica: chiude il Gran Bar Riviera

Gran Bar Riviera: la crisi economica legata al Covid 19 ha portato al fallimento la storica attività commerciale della Riviera di Chiaia.

La crisi economica legata al Covid 19 ha portato alla chiusura del Gran Bar Riviera, storico bar sito alla Riviera di Chiaia a Napoli, che ha abbassato la saracinesca per fallimento.

Come riporta “Il Mattino”, la struttura era già stata colpita dal crollo di Palazzo Guevara (avvenuto nel marzo 2013), ma la crisi economica legata alla pandemia ha avuto conseguenze ben più gravi.

Sconcerto e amarezza tra le istituzioni locali: “C’è un curatore fallimentare che ha preso in carico la questione dello storico Bar Riviera -hanno dichiarato Francesco De Giovanni (presidente della I Municipalità) e l’assessore Fabio Chiosi– Quell’attività mancherà a tutti.

Purtroppo il Covid, l’assenza di turisti che dura da ormai più di un anno e gli interminabili lavori della metropolitana hanno distrutto questa attività che tutti noi ricordiamo fin da quando eravamo bambini. È un duro colpo per la città”.

De Giovanni e Chiosi sottolineano inoltre che “il Bar Riviera non è certo l’unico ad aver chiuso in zona. Ristoranti, ma anche hotel e negozi di vendita al dettaglio non esistono più. La Riviera di Chiaia, in sostanza, è una strada senza più economia. Il futuro atteso non è mai arrivato”.