Cosa fare a Napoli, tutti gli appuntamenti da venerdì 19 a domenica 21 gennaio: sagre, musei, mostre, teatro, cinema, musica

Cosa fare a Napoli da venerdì 19 a domenica 21 gennaio. Scopri il programma ricco di eventi a Napoli e in Campania. Da non perdere gli appuntamenti a Città della Scienza.

Per questo weekend sono previsti numerosi eventi a Napoli e in Campania da venerdì 19 a domenica 21 gennaio 2024 tra cui appuntamenti di arte, cultura, mostre, teatro, concerti, cinema e gli spettacoli del Circo Orfei e Le Stelle sul Ghiaccio.

Eventi a Napoli e in Campania:

Concerti all’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli

“Brew 4et: a jazz event” il 19 gennaio è il primo concerto della rassegna musicale “Base per Altezza” in scena all’Auditorium “Porta del Parco” di Bagnoli.

La rassegna proseguirà mercoledì 24 gennaio con il concerto “Johann Sebastian Bach: Variazioni Goldberg” che vedrà protagonista il pianista Andrea Bacchetti.

Per maggiori dettagli clicca qui

Al Teatro Cilea Paolo Caiazzo

Quattro appuntamenti per l’esilarante commedia firmata da Paolo Caiazzo che si esibirà sul palco del rinomato teatro vomerese con lo spettacolo “Separati… ma non troppo”. Dal 18 gennaio al 21 gennaio 2024 Paolo Caiazzo torna in scena al Teatro Cilea

Carnevale di Palma Campania

Il carnevale di Palma Campania anticipa i festeggiamenti e li farà durare per un mese intero. Maschere, colori ed eventi da non perdere che avranno inizio il 17 gennaio e termineranno il 17 febbraio.

Per maggiori dettagli clicca qui

Al Palapartenope il musical “Flashdance” – sabato 20 e domenica 21

Trasposizione teatrale del famosissimo film del 1983, “Flashdance” è un musical che insegna a usare la passione per cambiare la propria vita e racconta la storia della giovane e determinata Alex, che lavora come operaia di giorno e di notte come ballerina di lap dance per realizzare il suo sogno: guadagnarsi un posto presso la prestigiosa accademia di danza Shipley.

A Villa Pignatelli alla scoperta di un mistero

L’appuntamento per scoprire quale volto si cela dietro il mistero è alle ore 10:00 di domenica 21 gennaio a Villa Pignatelli. Tra le stanze della dimora che prende il nome dall’ultima famiglia che ha vissuto al suo interno, come riporta la pagina Facebook In giro per la Campania con i bambini, si è verificato un “cruento omicidio”.

Per maggiori dettagli clicca qui

Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa la Giornata dei bambini

Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa torna la Giornata dei bambini 9 e 3/4 con tanti laboratori e attività per i più piccoli, come riportato dalla pagina Facebook In giro per la Campania con i bambini. Un evento da non perdere per domenica 21 gennaio che avrà inizio alle ore 9:30.

Ingresso gratuito per i bambini fino ai 14 anni non compiuti accompagnati da un adulto.

Per maggiori dettagli clicca qui

Balloon Museum

Si riparte con Balloon Museum. L’arte e il divertimento tornano a illuminare Napoli. I promotori di Balloon Museum fanno sapere che l’area espositiva presente alla Mostra d’Oltremare rimarrà aperta fino al 25 febbraio 2024.

Teatro totò

Al Teatro Totò dal 12 al 21 gennaio i due popolari attori Davide Ferri e Rosario Verde e la loro compagine di bravi artisti presenteranno “Due mariti per un bebè” diretto dallo stesso direttore artistico del Totò, Gaetano Liguori.

Sanità-Tà-Tà La Notte della Musica sabato 20 gennaio

Sanità TàTà La Notte della Musica al Rione Sanità è l’ultimo evento in programma nell’ambito del progetto “Vedi Napoli a Natale e poi Torni”. Sabato 20 gennaio, dalle 18.00 alle 00.00, il Quartiere Sanità si riempirà di musica, con i quattro punti cardinali di Via Vergini, Via Arena alla Sanità, Piazza Sanità, Largo Fontanelle. Sul palco saliranno circa 30 artisti.

Per maggiori dettagli clicca qui

Festival Barocco Napoletano

Si inaugura il 24 gennaio 2024 presso l’Istituto di Cultura Cervantes a Napoli la nuova edizione del Festival Barocco Napoletano, dopo le fortunate e preziose settime precedenti edizioni.

Per il programma clicca qui

Concerti Auditorium Porta del Parco

All’Auditorium “Porta del Parco” di Bagnoli, dal 19 gennaio al 27 febbraio, andrà in scena la rassegna “Base per Altezza”. Cinque concerti con inizio venerdì 19 gennaio quando sul palco Giuseppe Giroffi (sassofoni) Gianluca Manfredonia (vibrafono), Luca Varavallo (contrabbasso), Alex Perrone (batteria) animeranno la serata dal titolo “Brew 4et: a jazz event”.

Per maggiori dettagli clicca qui

All’Edenlandia la pista di pattinaggio sul ghiaccio (ultimo weekend)

All’Edenlandia il Villaggio di Natale con Babbo Natale e le sfilate degli Elfi. Giostre, aree food e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Tante sorprese per i bambini.

Per maggiori dettagli clicca qui

A Pozzuoli la Pista di Pattinaggio sul Ghiaccio

La pista di ghiaccio a “Piazza a mare”, di circa quattrocento metri quadrati aperta a tutti bambini, giovani e meno giovani che potranno pattinare sul ghiaccio nell’area a ridosso del porto di Pozzuoli.

Cinema nel weekend

I film da vedere al The Space Cinema nei giorni di Natale. Da non perdere Wish della Disney, Aquaman e il regno perduto.

Inoltre il divertimento si vede dal mattino nei The Space Cinema, con “Super Mario Bros. – Il Film”, “Trolls 3 – Tutti Insieme” e “Prendi il Volo”: sono questi i film d’animazione che gli spettatori potranno vedere nel corso di “Cinema Park”, l’appuntamento dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie.

Ogni domenica mattina si potrà assistere alla visione dei film in programmazione in tutti i multisala del circuito e ad un film dedicato ai più piccoli ad un prezzo speciale: ovvero, a partire da 3,90€, se si acquistano online i biglietti.

Per la programmazione dei film clicca qui

Luci d’Artista a Salerno fino al 29 gennaio 2024

Salerno torna ad illuminare le sue strade ed è pronta ad aprire le porte alla magia del Natale con un evento dedicato ai più golosi. Le luci nella Villa Comunale saranno uno spettacolo incantevole tra fiabe, miti e natura.

Per maggiori dettagli clicca qui

A San Gregorio Armeno la via del Presepe e dei Pastori

A San Gregorio Armeno la ‘Fiera dei presepi e dei pastori nella storica strada per passeggiare tra la storia dell’antica tradizione dei presepi di Napoli.

Napoli Città della Musica

“Napoli Città della Musica” animerà la città partenopea a partire da novembre 2023 e fino alla primavera 2024.

Sono in tutto 16 i progetti risultati idonei e finanziabili dall’Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e l’assegnazione di contributi economici ad attività afferenti al progetto “Napoli Città della Musica”, che animeranno la città partenopea a partire da novembre 2023 e fino alla primavera 2024.

Per maggiori dettagli clicca qui

Appuntamenti a Città della Scienza per sabato 20 e domenica 21

A Città della Scienza sabato 20 e domenica 21 in programma “Esplorando in Gioco” un’avventura fantastica, per un fine settimana all’insegna del piacere e della scienza. Altri appuntamenti:

GIOCANDO CON IL SUONO – IL GIOCO DELLA BOTTIGLIA… SCIENTIFICO – MODELLANDO LE MOLECOLE – TIRA ARIA DI… FESTA! – LA SCIENZA DELLE FAVOLE APPRODA A CITTÀ DELLA SCIENZA!

Per maggiori dettagli clicca qui

Alessandro Siani al Teatro Diana “20 anni di Fiesta” – ultimo weekend

Al teatro Diana 20 anni di Fiesta. Il racconto della carriera, della partenza, tutto nasce nel 2003 quando per la prima volta concepisce uno spettacolo non più da stand up comedy ma bensì uno show di origine teatrale. Lo chiamavano “pazzo” quando per la prima volta toccò con il piede una tavola del palcoscenico.

“Un linguaggio troppo popolare che non si addice all’istituzionalità e a una logica teatrale” mi dissero. I tormentoni e soprattutto un monologo improvvisato: l’ultima cena di Gesù. Un pezzo per i miei fan diventato iconico. Invece, si sbagliavano!

Museo delle Illusioni di Napoli

Nel cuore storico della città. La suggestiva location della Chiesa delle Crocelle ai Mannesi, all’angolo di via Duomo, ospita questa nuova attrazione: circa 70 installazioni che dimostrano come la percezione della realtà spesso sia fittizia ed ingannevole. Sarà possibile visitare l’esposizione fino a gennaio 2024.

Per maggiori dettagli clicca qui

Circo Lidia Togni a Fuorigrotta Circo sul Ghiaccio Un circo spettacolare che unisce l’arte del pattinaggio alla magia del circo per creare uno spettacolo unico. I pattinatori professionisti hanno preparato dei numeri strabilianti dove grazia e talento si fondono. Dal 25 dicembre al 21 gennaio a Napoli, parcheggio Ippodromo di Agnano.