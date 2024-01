Sagre in Campania 2024, tutti gli appuntamenti dal 18 al 21 gennaio

Sagre in Campania 2024: le giornate del weekend da giovedì 18 a domenica 21 gennaio saranno piene di eventi dedicati ai mercatini e fiere con prodotti tipici campani.

Il Tiglio in Festa – Tartufo e Caciocavallo (Benevento)

Tutto il paese di Melizzano (BN) è in festa pronto a mostrare le sue migliori qualità, iniziando dal tartufo e dal caciocavallo.

Il Tiglio in Festa – Tartufo e Caciocavallo è in programma – in data unica – Domenica 21 Gennaio 2024, a partire dalle ore 10.00 e nella suggestiva piazzetta, i visitatori troveranno Stand gastronomici con piatti a base di tartufo, banchetti di degustazione di prodotti del territorio, spazi destinati agli artigiani, mostre artistiche. A far da contorno, non mancherà la musica con il gruppo di musica popolare Taranta 3.

Sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate, del tutto gratuite ma con prenotazione obbligatoria.

Sagra della Porchetta a Sant’Antonio Abate

Torna la Sagra della Porchetta a Sant’Antonio Abate. L’evento si svolgerà dal 16 al 21 gennaio tra buon cibo e musica live. Ad esibirsi saranno Gianluca Capozzi e Rosario Miraggio. Il 17 gennaio, ad intrattenere i cittadini ci saranno I Ditelo Voi mentre il 19 gennaio sarà la volta di Mavi.

San Sebastiano al Vesuvio (NA) – “Festa di San Sebastiano Martire – 27^ Sagra dò Zuffritte, Sasicc’ e’ Friariell”

Come ogni anno per la ricorrenza del Santo patrono San Sebastiano, a partire dalle 19:00 del 20 gennaio presso Piazza Belvedere a San Sebastiano al Vesuvio, l’oratorio Don Bosco Organizza la sagra “Do Zuffritte’ Sasicc’ e’ Friarielli”, il cui ricavato sarà devoluto alla Caritas parrocchiale.

La serata sarà allietata da momenti di fraternità e di musica da parte dei giovani della comunità parrocchiale. Domenica 21 Gennaio Processione del simulacro di San Sebastiano Martire.

Nusco (AV) “La Notte dei Falò” 19-20-21 Gennaio 2024

La ‘Notte dei Falò’ a Nusco è molto di più di una semplice sagra; è un affascinante evento folcloristico che affonda le sue radici in tempi antichissimi. La festa si svolge dal 19 al 21 gennaio 2024 e offre una vasta selezione di piatti tipici locali, musica, spettacoli e divertimento

La musica risuonerà per le strade e si potranno gustare i piatti tipici della zona, preparati con ingredienti freschi e genuini. L’evento offre un’opportunità imperdibile di assaporare il meglio della tradizione enogastronomica locale.

Vibonati (SA) “Festa di Sant’Antonio Abate” 16-17 e 24 Gennaio 2024

La Festa di Sant’Antonio Abate a Vibonati si celebra ogni anno il 17 gennaio presso la Parrocchia Santuario dedicata al Santo.

I festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate stanno per fare ritorno a Vibonati con un programma eccezionale che promette di coinvolgere la comunità locale e attrarre come ogni anno numerosi visitatori dai comuni limitrofi.

Musica, fuochi d’artificio e tanto altro animeranno Vibonati, in particolar modo nel triduo dal 14 al 17 gennaio 2024, data in cui si celebrerà la solennità di Sant’Antonio Abate. Dalle 7.30 del 17 Gennaio si terrà la Tradiziona Fiera lungo la S.P. 54

Napoli – “Mostra mercato antiquariato Ippodromo di Agnano”

Tutte le Domeniche

Vendemmia contadina del Sannio

Gli appuntamenti, per gruppi di 4-8 persone, saranno svolti in orari mattutini dalle 9,30 alle 12.30, nei giorni di sabato e domenica fino all’11 novembre (Festa di San Martino), dal 27 gennaio al 10 marzo (potatura), dal 17 marzo al 14 aprile 2024.

ALTRE SAGRE IN CAMPANIA

Sagre in programma ANNO 2024

A Fest’ du Puorc dal 7 al 9 febbraio 2024 a Puglianello (BN)

Sagra dei truocchi il 23 aprile 2024 a Colle Sannita (BN)

Festa del carciofo I.G.P. di Paestum dal 24 aprile 2024 al 1 maggio 2024 a Capaccio (SA)

Sagra della fava il 25 aprile 2024 a Quarto (NA)

Sagra del carciofo dal 25 aprile 2024 al 1 maggio 2024 a Paestum (SA)

Peritolive dal 26 al 28 aprile 2024 a Perito (SA)

Sagra degli struffoli e zeppole il 1 maggio 2024 a Luogosano (AV)

Sagra della ricotta e del Formaggio dal 1 al 2 maggio 2024 a Bagnoli Irpino (AV)

Sagra del baccalà e del soffritto il 1 maggio 2024 a Morra de Sanctis (AV)

Sagra dell’asparago il 8 maggio 2024 a Benevento (BN)

Sagra del carciofo il 11 maggio 2024 a Pietrelcina (BN)

Sagra del mugliatello il 22 maggio 2024 a Lapio (AV)

Festa della lumaca e delle “Tammorre” dal 30 maggio 2024 al 2 giugno 2024 a Faicchio (BN)

Sagra della penna e dello spiedino il 1 giugno 2024 a Castello del Lago (AV)

Festa Solidale del Sorriso – Sapori di Bufala dal 7 al 9 giugno 2024 a Battipaglia (SA)

Sagra della pennetta all’arrabbiata. dal 8 al 9 giugno 2024 a Marigliano (NA)