Coronavirus in Campania, positivi in 38 comuni: la mappa del contagio

Continuano ad aumentare i positivi al Coronavirus in Campania: ecco quali sono i comuni in cui sono esplosi i contagi.

I numeri della diffusione e trasmissione del Coronavirus in Campania di certo non invogliano all’ottimismo. Sono, infatti, in aumento i casi, ma, soprattutto, i pazienti ricoverati in ospedale, che, secondo le ultime stime, passano da 75 a 112, dei quali 4 in terapia intensiva e 1.311 in isolamento domiciliare. Gli ultimi dati danno un rapporto di 35,8 tamponi ogni 1.000 positivi, con l’indice di infettività Rt che resta stabilmente sopra il valore 1. Va sottolineato che i numeri sono così elevati a causa soprattutto dei rientri dalle vacanze, soprattutto quelle fatte all’estero e in Sardegna. Con una età media dei contagiati che si è sensibilmente abbassata, assestandosi intorno ai 30 anni.

In totale, come riporta ‘Il Mattino’, sono 38 i Comuni toccati dal virus in Campania distribuiti in tutte le province a cui si aggiunge Gaeta con una decina di casi a Caserta, tre a San Cipriano d’Aversa, altri polverizzati in Terra di lavoro e poi nella provincia nord di Napoli (Giugliano, Mugnano, Sant’Arpino, Frattaminore, Qualiano). Quindi la provincia sud con Portici, San Giorgio, San Giuseppe Vesuviano, Volla, Palma Campania, Terzigno. Infine i 6 casi nel salernitano a Bellizzi, Capaccio, San Cipriano Picentino e soprattutto Eboli, dove è emerso un vero e proprio cluster epidemico. Qui sono 24 i positivi al Coronavirus in un’azienda agricola della zona. L’allarme era esploso alcuni giorni fa: un bracciante extracomunitario con permesso di soggiorno, rientrato in Italia dalla Francia, è risultato positivo. Su 37 tamponi ai dipendenti ben 24 sono positivi.