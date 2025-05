A Città della Scienza la Giornata Mondiale dell’Astronomia nel weekend del 3 e 4 maggio

Città della Scienza mette in campo per il 3-4 maggio un weekend ricco di attività celebrando la Giornata Mondiale dell’Astronomia.

Nel corso del weekend del 3-4 maggio, al termine della “Primavera della Scienza” – che ha visto la partecipazione di migliaia di visitatori tra famiglie, sia dall’Italia che dall’estero – Città della Scienza celebra la Giornata Mondiale dell’Astronomia. Saranno tante le iniziative che renderanno omaggio al mondo dell’astronomia con l’obiettivo di permettere a tutti di scrutare lo spazio.

La finalità è quella di stimolare la curiosità, in crescita costante, per l’universo, le galassie e i corpi celesti che le compongono. Per il programma ESERO le attività ricomprese nell’evento “IL CIELO SOPRA…CITTÀ DELLA SCIENZA” saranno in collaborazione con “Passione Astronomia”. In Tutti i colori delle stelle i bambini ammireranno immagini, quadri e foto di stelle che poi coloreranno con colori legati alla natura degli astri splendenti; in “Creiamo il sistema solare” i ragazzi diventeranno pianeti e corpi celesti, nella ricostruzione del sistema solare.

Per tutte le età Osserviamo il Sole al telescopio dove attraverso un telescopio sarà possibile osservare i fenomeni della superficie solare come macchie, protuberanze e brillamenti. Per il MAGGIO DEI MONUMENTI altrettanti coinvolgenti laboratori interattivi. In Disegnare la Via Lattea con la polvere di “fuoco” tra Arte e Scienza, i visitatori potranno disegnare la Via Lattea e altre galassie; nel lab Il Sole, la nostra fonte di energia verrà spiegato come far brillare una stella con un mix di scienza, immaginazione e un tocco di elettronica accessibile a tutti; infine nel science show Tira aria di … festa! attraverso pillole di scienza, verrà spiegato il più sfuggente degli elementi naturali: l’aria.

Dopo il successo della scorsa settimana anche sabato 3 e domenica 4 maggio 2025 in partnership con F.I.L.A., tornano i Didòlab, tanto apprezzati dai più piccoli. “Universo di Didò: dalla Terra allo Spazio”: un divertente laboratorio pratico ludico-scientifico, ispirato a scienza, creatività e colore, dove il Didò, disponibile in formato extralarge, sarà lo strumento per dare forma a stelle, pianeti, astronavi e creature spaziali.

Quale occasione migliore per sbizzarrire la propria fantasia per creare corpi celesti grazie a masse enormi di pasta modellabile. Non mancheranno le visite guidate al Museo interattivo del Corpo Umano Corporea, alla rinnovata Mostra Insetti & Co., alla Mostra sui cambiamenti climatici “Antropocene” e gli spettacoli al Planetario.