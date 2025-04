Concerto del Primo Maggio: anche Achille Lauro, Elodie e Giorgia sul palco

Anche Achille Lauro, Elodie e Giorgia saliranno sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma.

Annunciati i nomi per l’edizione 2025 del Concerto del Primo Maggio a Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli.

Achille Lauro, Alfa, Andrea Cerrato, Anna and Vulkan, Anna Carol, Anna Castiglia, Arisa, Bambole di Pezza, Brunori Sas, Carl Brave, Centomilacarie, Dente, Ele A, Elodie, Eugenio in Via di Gioia, Federica Abbate, Franco126, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Gazzelle, Ghali, Giglio, Giorgia, Giorgio Poi, Giulia Mei, i Benvegnù, Il Mago del Gelato, Joan Thiele, Legno & Gio Evan, Leo Gassmann, Luchè, Lucio Corsi, Mimi, Mondo Marcio, Orchestraccia ft. Mundial, Patagarri, Pierdavide Carone, Rocco Hunt, Senhit, Serena Brancale, Shablo con special guests, The Kolors, Tredici Pietro.

È questa la line up completa del Concertone del Primo Maggio. A presentare da piazza San Giovanni in Roma, Noemi, Ermal Meta e BigMama, con le incursioni di Vincenzo Schettini.