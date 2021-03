Coronavirus in Campania, i dati del 9 marzo: 3.034 nuovi positivi e 1.814 guariti

Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 9 marzo dell’unità di Crisi regionale riporta 3.034 positivi su 25.867 tamponi effettuati.

Sono 3.034 (di cui 311 casi identificati da test antigenici rapidi) i nuovi casi di Coronavirus in Campania. 2.111 sono asintomatici. I tamponi effettuati sono 25.867, di cui 3.615 antigenici. I deceduti sono 26 per un totale che sale a 4.576. 1.814 invece i guariti (in tutto 195.605). Lo rende noto l’Unita’ di crisi regionale.

Per quanto riguarda i posti letto di terapia intensiva, quelli occupati sono 143 su 656; quelli di degenza invece 1.471 su 3.160.