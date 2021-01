Coronavirus in Campania, i dati del 18 gennaio: 651 nuovi positivi e 1.399 guariti

Torna a calare la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 18 gennaio dell’unità di Crisi regionale riporta 651 positivi su 9.441 tamponi effettuati.

Ritorna a calare la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Secondo quanto rende noto l’Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 651 (di cui 85 casi identificati da test antigenici rapidi) i casi positivi registrati (di cui 30 sintomatici) su 9.441 tamponi effettuati, di cui 1.692 antigenici). Se ieri era risalito al 9,2% il rapporto positivi-tamponi, oggi scende al 6,89%.

Le persone decedute sono 34: 16 deceduti nelle ultime 48 ore e 18 deceduti in precedenza ma registrati ieri; mentre i guariti sono 1.399.

Quanto al report posti letto su base regionale i posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656; quelli occupati 97, tre in più di ieri. In merito ai posti letto di degenza i disponibili sono 3.160 (Posti letto Covid e Offerta privata); 1468 quelli occupati, venti in più di ieri.