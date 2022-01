Coppa Italia, Napoli-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Il match Napoli-Fiorentina segna il ritorno in campo in Coppa Italia per la formazione allenata da Luciano Spalletti, che si troverà di fronte i viola sconfitti 4-0 in campionato dal Torino: tutti i modi per assistere al match.

Napoli-Fiorentina | Dopo aver ritrovato la vittoria in campionato tra le mura amiche, il Napoli di Luciano Spalletti è chiamato a farlo anche in Coppa Italia. Agli Ottavi di finale della competizione, gli azzurri si trovano di fronte la Fiorentina, che arriva dalla pesante sconfitta per 4-0 contro il Torino. Luciano Spalletti deve fare i conti con le solite assenze che, tra Covid e coppa d’Africa, hanno decimato la sua rosa. Ultimo infortunato, Lorenzo Insigne, che ne avrà per circa due settimane. Ancora presto per rivedere Osimhen anche solo in panchina. Lì dove, invece, potrebbe sedersi Lozano, negativo all’ultimo tampone.

Bartlomiej Dragowski “fatalità si è fatto male con il Napoli, ora si chiude il cerchio visto che rientrerà con il Napoli. Adesso sta bene, ha recuperato, il problema muscolare non c’è più e domani sarà della partita”. Lo ha detto il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, alla vigilia della sfida in programma domani a Napoli e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Parlando invece del neo attaccante gigliato, Krzysztof Piatek, il mister viola ha spiegato: “E’ fra i convocati e da domani inizia a far parte di questa nuova avventura. E’ un ragazzo che si allena forte, è felicissimo di far parte di questo gruppo, sono convinto che sfrutteremo al meglio le sue qualità”. Italiano ha anche anticipato che potrebbe avere una chance da titolare allo stadio ‘Diego Maradona’ anche il difensore Matija Nastasic, che ha ripreso da alcune settimane a lavorare regolarmente in gruppo dopo un infortunio muscolare.

Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Tuanzebe, Rrahmani, Juan Jesus; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. Allenatore: Spalletti

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Terzic; Maleh, Pulgar, Duncan; Ikone, Piatek, Saponara. Allenatore: Italiano

Napoli-Fiorentina, dove vederla in streaming e tv

Mediaset si è assicurata i diritti della Coppa Italia per le tre stagioni, 2022-2024. Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity. Da mercoledì 12 fino a giovedì 20 gennaio torna la competizione nazionale con gli ottavi di finale: otto match in cui entrano in gioco i top club di Serie A, tutti visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5 e Italia 1, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it.

Napoli-Fiorentina si disputerà giovedì 13 gennaio e sarà visibile, in diretta, alle ore 18.00, su Italia 1, con la telecronaca di Roberto Ciarapica e Andrea Agostinelli.