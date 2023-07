Concerti gratuiti in Campania dal 7 al 9 luglio, tutti gli appuntamenti

Un elenco completo dei concerti gratuiti in Campania per poter vivere, nel weekend dal 7 al 9 luglio 2023, serate all’insegna della buona musica.

Con l’arrivo di luglio e dell’estate, sono molto i concerti gratuiti in Campania che si svolgeranno nei prossimi mesi. Ecco un elenco completo per poter vivere, nel weekend dal 7 al 9 luglio 2023, serate all’insegna della buona musica nella nostra terra. Vi consigliamo di verificare sempre con l’organizzazione, prima di recarvi sul posto, per sapere con certezza se l’evento si solgerà regolarmente o è stato rimandato.

Venerdì 7 luglio

Sal Da Vinci: Palma Campania (NA), area mercato

Marzo Zurzolo: Pomigliano d’Arco (NA), piazza Giovanni Leone

Enzo Avitabile: Caserta, Pizza Expo (3 euro ingresso)

Jovine: Sessa Aurunca (CE), piazza Castello

Daniele Sepe: Bosco (SA)

Sabato 8 luglio

Sal Da Vinci: Pomigliano d’Arco (NA), piazza Giovanni Leone

Franco Ricciardi: Boscoreale (NA), via Nazionale Passanti

Dolcenera: Liveri (NA), piazza Autilia Scala

Dik Dik & Bobby Solo: Notte Bianca Salerno, località Mercatello

Pupo: Notte Bianca Salerno, località Pastena

Enzo Avitabile: Notte Bianca Salerno, località Torrione

Tony Tammaro: Caserta, Pizza Expo (3 euro ingresso)

Modena City Ramblers: Sessa Aurunca (CE), piazza Castello

Molotov d’Irpinia: Conza della Campania (AV)

Domenica 9 luglio

Le Vibrazioni: Notte Bianca Salerno, piazza Portanova

Equipe 84: S.Antuono di Torchiara (SA)

Michele Zarrillo: Piedimonte di Teggiano (SA)

Eugenio Bennato: Stio (SA)

Gabriele Esposito: Caserta, Pizza Expo (3 euro ingresso)

NCCP: Pratola Serra (AV)