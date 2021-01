Comune di Napoli: modifiche a viabilità e sosta in via Acton e via Cesario Console

Comune di Napoli: Marco Gaudini (assessore alla Viabilità) ha reso nota un’ordinanza per le modifiche alla viabilità e alla sosta in via Acton e via Cesario Console. Tutti i dettagli.

Il Comune di Napoli istituirà, a partire da lunedì dalla data di installazione della segnaletica e fino alla riapertura della Galleria Vittoria:

il divieto di sosta permanente con rimozione coatta in via Ammiraglio Ferdinando Acton , dall’intersezione con la Galleria della Vittoria alla confluenza con via Cesario Console;

permanente con rimozione coatta , dall’intersezione con la Galleria della Vittoria alla confluenza con via Cesario Console; il senso unico di circolazione in via Cesario Console, dall’intersezione con via Nazario Sauro/via Ammiraglio Ferdinando Acton a quella con via Generale Giordano Orsini.

“ Nell’ottica di migliorare la viabilità nell’area e limitare i disagi, è stata implementata la segnaletica dei percorsi alternativi a seguito dell’istituzione del cantiere su via Colombo, soprattutto per coloro che provengono da Via De Petris e devono andare in direzione Via Marina. Inoltre, dopo una valutazione con i servizi interessati, è stata ridefinita l’area di cantiere che insiste su via Acton, in modo da agevolare il più possibile la viabilità, in direzione piazza Municipio/via Colombo ”. Lo ha dichiarato l’Assessore alla Viabilità, Marco Gaudini.