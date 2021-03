Comune di Napoli: aggiornamenti sulla riqualificazione di Via Manzoni

Comune di Napoli: aggiornamenti in commissione Qualità della Vita sulla riqualificazione di Via Manzoni.

La commissione Qualità della Vita, presieduta da Francesco Vernetti, ha incontrato oggi l’assessore al Verde Luigi Felaco e il dirigente del Servizio Strade Edoardo Fusco per fare il punto sullo stato dei lavori di Via Manzoni.

Rispondendo alle domande del presidente Francesco Vernetti sullo stato dei lavori in Via Manzoni, l’assessore al Verde Luigi Felaco ha informato che l’Amministrazione sta procedendo in contemporanea alla messa in sicurezza di strada e marciapiede e alla rimozione delle ceppaie sradicate dal vento durante le ultime allerte meteo.

Per quanto riguarda invece il piano di piantumazione, che dovrebbe partire a breve, è in corso un confronto tra il Servizio Verde e la Soprintendenza sulle essenze arboree da mettere a dimora. La scelta adottata, però, è quella di non far corrispondere nuove alberature ad ogni ceppaia rimossa, consentendo così alle essenze arboree di avere lo spazio necessario per svilupparsi senza invadere il marciapiede e la sede stradale.

Il dirigente del Servizio Strade, Edoardo Fusco, ha poi precisato che al momento, grazie al supporto di Napoli Servizi, si sta procedendo alla risistemazione dei marciapiedi danneggiati di Via Manzoni. Successivamente, si procederà alla riqualificazione dell’intera area, sfruttando, per questa e per altre due strade, linee di finanziamento diverse: i lavori di riqualificazione di Viale Virgilio e le piantumazioni saranno coperti dai fondi del Piano Strategico, mentre per gli interventi in Via Boccaccio e Via Manzoni saranno utilizzati i mutui forniti dalla Banca Europea d’Investimento, per i quali si registrano tempi amministrativi leggermente più lunghi del previsto.

Rispetto alle preoccupazioni del consigliere Sergio Colella (Davvero – Sostenibilità & Diritti) circa la possibilità che i lavori in strade limitrofe possano causare disagi al traffico veicolare, Fusco ha rassicurato che mentre le procedure amministrative sono portate avanti in parallelo per evitare ritardi, i successivi lavori saranno organizzati in modo tale da ridurre al minimo i disagi per i cittadini.