Comicon, a Benevento la grande mostra antologica Tanino Liberatore

Il “Michelangelo del Fumetto” torna in Campania per il vernissage della mostra che ripercorre la sua vasta opera. Un’esposizione a 360° che passa dal suo personaggio più noto, Ranxerox, creato con Stefano Tamburini negli anni ‘80, fino a Lucy, l’ultimo grande fumetto, entrambi editi in Italia da Comicon Edizioni .

Le opere di Liberatore partono da una prima traccia grezza, spesso a matita, per poi creare forme che sprigionano un’energia primordiale: i muscoli archetipici degli uomini, le morbide inquietudini delle donne, il corpo di lattice e metallo dell’androide Ranxerox, le pieghe dei costumi e degli abiti. Che crei copertine di dischi, concept e scenografie per film, quadri su tela, illustrazioni o fumetti, quella di Liberatore è una maniera: la maniera di un “Michelangelo post-moderno”.

Il percorso espositivo è composto da oltre 80 opere (tavole originali, schizzi, illustrazioni ad olio e acquerello), non mancherà inoltre una grande riproduzione del “coatto sintetico” Ranxerox. Per l’occasione saranno visibili anche alcune meravigliose e inedite illustrazioni realizzate in questi anni da Liberatore, una sezione con soggetti supereroistici rivisitati e ancora altre con soggetti femminili che il segno di Liberatore rende sensuali e inquietanti.

COMICON Extra, di cui Tanino Liberatore. La Potenza del Segno a Benevento fa parte, è un progetto di promozione della cultura del fumetto su tutto il territorio campano, ideato nel 2020 come alternativa al Festival Internazionale COMICON durante l’emergenza covid-19 e realizzato grazie al contributo della Regione Campania. Tra le diverse attività online e dal vivo, per l’edizione 2021 è previsto un vasto programma di mostre, fra le quali: Megaevvivashonen Show.

Sio e il nuovo fumetto umoristico italiano in programma ad Avellino a dicembre 2021; Davide Toffolo. Morti Vivi in programma a Napoli a dicembre 2021 e Fletto i muscoli e galleggio nel vuoto. COMICON Extra è un’iniziativa per promuovere, attraverso il fumetto, le mete turistiche e culturali delle province campane. La Provincia di Benevento e la Sannio Europa, nell’ambito della promozione della rete museale, hanno previsto uno sconto sui biglietti per l’accesso ai propri siti museali per coloro che visiteranno la mostra di Liberatore.

Biglietteria:

Intero: 5,00 € | Gratuito per under 18, over 65 e possessori di abbonamento COMICON 2020 | Gruppi (solo su prenotazione): 2 omaggi ogni 10 paganti. Acquisto online go2.it

Con l’acquisto del Biglietto per la mostra di Tanino Liberatore si avrà diritto all’ingresso ridotto presso i siti della rete museale della Provincia di Benevento.

Orari: 9.00 – 13.00 / 16.00 – 19:00. Lunedì chiuso

Informazioni: info@comicon.it