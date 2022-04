Città della Scienza: apertura a Pasqua per la “Primavera della Scienza”

Città della Scienza: sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 aprile aperture speciali con laboratori e tante altre iniziative.

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1° maggio. In occasione delle imminenti festività, il Science Centre propone un palinsesto ricco di appuntamenti incentrato su “science game”, laboratori sulle uova, Tinkering e tante iniziative costruttive e divertenti.

Filo conduttore del percorso di attività è la “manualità” perché è importante rivalutare l’apprendimento manuale e la creatività così come le attività che prevedono l’utilizzo delle nuove tecnologie. Città della Scienza terrà compagnia dal 16 aprile al 1°maggio con esperienze scientifiche sorprendenti e divertimento assicurato. Come di consueto si potranno effettuare le visite guidate al Museo interattivo del Corpo Umano Corporea, alla Mostra Insetti & Co, ai tanti altri nuovi percorsi espositivi ed assistere agli straordinari spettacoli del Planetario.

OFFERTA MUSEALE: Corporea + Planetario + Mostra Insetti & Co. + Mostre temporanee. Attività laboratoriali durante i weekend e i festivi.

COSTO BIGLIETTI: Intero 10 €, Ridotto 7 €, Biglietto combinato Museo + Planetario Intero 13 €, Ridotto 10 €.