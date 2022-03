Ciro Giorgio con il suo Pulcinella tra Novara, Verona e Venezia

L’attore, regista e cantante Ciro Giorgio nei panni di Pulcinella, è arrivato a Verona, Novara e poi a Venezia per portare all’ultimo Carnevale l’eredità della famosa maschera napoletana.

Nuova trasferta artistica per l’attore, regista e cantante Ciro Giorgio (nella foto con Fabio Testi) che, nei panni del suo inseparabile Pulcinella, è arrivato a Verona, Novara e poi a Venezia per portare all’ultimo Carnevale l’eredità della famosa maschera napoletana.

Protagonista, tra gli altri, del Carnevale di Verona “Papà del Gnoco”, di Novara e di Venezia, Ciro Giorgio ha ancora una volta diffuso la memoria del mitico personaggio nel segno dell’antica Commedia dell’Arte e della cultura teatrale partenopea.

Sostenuto dal Sindaco di Verona, Federico Sboarina, da Valerio Corradi e con i buoni auspici del presidente Renato Sardo e della “Regina Cüneta”, Giusy Sardo, responsabile del coordinamento delle maschere di Novara, il Pulcinella di Giorgio in compagnia del famoso “Re Biscottino” e della corte novarese ha sfilato in varie giornate per le strade delle tre storiche ed emblematiche città italiane.

“Sono stato davvero soddisfatto – ha spiegato l’artista Ciro Giorgio– di presentare le gesta della maschera di Pulcinella anche a Verona, Novara e Venezia. É stato bello rivivere le emozioni del Carnevale e delle sue tradizioni. Il tutto, legato alla memoria delle grandi maschere italiane e dell’ antico Pulcinella. Ringrazio tutti gli organizzatori e i presidenti dei vari comitati per la bella opportunità offertami augurandomi che i grandi eventi legati alle tradizioni italiane possano vivere in eterno”.