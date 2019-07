Spider-Man torna al cinema il 10 Luglio con Far From Home

Dopo Avengers Endgame e la sconfitta di Thanos arriva un nuovo film della Marvel: Spider-Man: Far From Home.

di Piero Lombardi – Il 10 Luglio esce al cinema Spider-Man: Far From Home che chiude la terza fase del MCU (Marvel Cinematic Universe).

Dopo il successo planetario di Avengers Endgame e la sconfitta di Thanos il Titano pazzo, il ciclo narrativo della Marvel continua con la storia dell’Uomo Ragno.

Le recensioni della stampa sono decisamente positive, eccone alcune:

Variety – “Far From Home si avvicina, nello spirito, ai bei film con Tobey Maguire.”

Hollywood Reporter – “È una stella meno luminosa nel firmamento Marvel. […] Quando sono nel dubbio, gli sceneggiatori e il regista ripiegano sul loro talento nell’umorismo, buona parte del quale si affida al talento dei quattro attori più giovani che esprimono l’imbarazzo della prima intimità e la consapevolezza blasé una volta raggiunto il risultato.”

The Playlist – “Spider-Man: Far From Home trasforma tutte le tematiche intelligenti che presenta nel film in una storia trionfale di fiducia in se stessi per Peter Parker.”

Collider – “L’importanza di questo film è data dal fatto che contribuisce a rendere l’Universo Cinematografico ricco e realizzato, e ci ricorda come reagirebbe una persona qualunque agli eventi catastrofici di Endgame. […] Non riesco a pensare al futuro dell’Universo Marvel senza questo personaggio. Spero veramente che questo Spider-Man sia il nuovo Iron Man. Significa che avremo almeno un decennio di film con lui.”

Polygon – “Far From Home merita il suo posto al fianco della psichedelia di Un Nuovo Universo. […] Se non vi fossero le scene d’azione da vero blockbuster, il film sarebbe comunque apprezzabile grazie al suo cast.”

La pellicola è diretta da Jon Watts e l’Uomo ragno sarà interpretato nuovamente da Tom Holland

Nel cast: Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori, Jake Gyllenhaal, JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Attendiamo con ansia di conoscere gli sviluppi della pellicola anche in attesa dei nuovi film che apriranno la quarta fase dell’universo Marvel.

Ecco la sinossi ufficiale:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.