The Dark Crystal debutta su Netflix. Il video del trailer

Dark Crystal: La resistenza, questo il titolo della nuova serie tv che debutterà su Netflix con 10 episodi ambientati nel mondo di Thra.

di Piero Lombardi – Domani debutterà su Netflix la nuova serie tv ispirata al film fantasy cult del 1982: Dark Crystal, con ben 10 episodi ambientati nel mondo di Thra.

Così come nel film originale degli anni 80, tutti i personaggi della nuova produzione saranno interpretati da marionette animate, la cui creazione trae spunto dalle tecniche di Jim Henson, padre dei Muppets e di Sesame Street.

Dark Crystal: La resistenza, questo il titolo della nuova serie, è un prequel che utilizza le ambientazioni del primo film, proprio per avvicinare sia nuovi spettatori sia i vecchi fan della pellicola.

La trama è ambientata molti anni prima degli eventi del film, il mondo di Thra è popolato da creature fantastiche come gli UrRu gli Skeksis, i Gelfing e I Podling.

Quando tre Gelfling scoprono il segreto celato dietro il potere degli Skeksis, intraprendono un epico viaggio per guidare una ribellione e salvare il mondo.

Inizialmente il progetto fu concepito come un sequel dI Dark Crystal, ma per anni è rimasto sospeso, fino a che la Jim Henson Producions annunciò la produzione in collaborazione con Netflix il 18 Maggio 2017.

Tra gli interpreti della serie troviamo volti noti come Taron Egerton( Kingsman) e Nathalie Emmanuel (Games of Thrones).

E’ inoltre prevista l’uscita di un videogioco per Nintendo Switch e la creazione di una graphic novel.

Ecco un assaggio della nuova creatura di Netflix: