Netflix: i 5 film e le 5 serie Tv da vedere a marzo 2020

Netflix. Vi consigliamo i migliori 5 film e le 5 migliori serie Tv da vedere per passare nel migliore dei modi questa quarantena.

Cosa fare per passare il tempo durante la quarantena. Ecco la domanda che tutti noi ci siamo posti almeno una volta da quando il rischio Coronavirus ha fatto si che rimanessimo in casa più a lungo del previsto.

Cosa fare oggi ve lo suggeriamo noi. Ovviamente uno dei passatempi preferiti di tutti è Netflix, popolare sito di streaming di serie tv, film e anime. Oggi vi facciamo una lista delle 5 migliori serie e dei 5 migliori film in arrivo a marzo 2020.

Ecco la lista dei Film.

ULTRAS – Dal 20 marzo

Una pellicola italiana nata dalla collaborazione tra Netflix e Mediaset che vede l’esordio alla regia di Francesco Lettieri. Sandro, il protagonista, a quasi 50 anni è ancora il capo del gruppo ultras conosciuto con il nome Apache. Una diffida non gli permette però di accedere più allo stadio. Sandro a questo punto è desideroso di cambiare vita, ma Angelo, un ragazzino di sedici anni, considera gli Apache la sua famiglia e il protagonista il suo mentore. Un film senza dubbio drammatico

SPENSER CONFIDENTIAL

Una delle ultimissime produzioni originali Netflix con Mark Wahlberg nei panni del protagonista, Spenser. Quest’ultimo è un ex poliziotto appena uscito di prigione. Al suo fianco Hawk, un aspirante pugile che lo aiuterà ad indagare su una inquietante cospirazione collegata alla morte di due poliziotti a Boston. Un classico mix tra un giallo e un film d’azione da guardare tutto d’un fiato.

IL SUO ULTIMO DESIDERIO

Un cast davvero incredibile, il premio Oscar Anne Hathaway, il doppio premio Oscar Ben Affleck e il tre volte candidato all’Oscar Willem Dafoe, per un film che non è stato poi così tanto sponsorizzato da Netflix. Si tratta di un thriller/drammatico che vede protagonista una reporter, interpretata dalla Hathaway, che rimane invischiata nella stessa storia che vorrebbe pubblicare. L’attenzione si sposta quindi sull’America Centrale e sul traffico d’armi.

LA STORIA INFINITA

Un film che ha segnato, in positivo e in negativo, l’infanzia di molti nati e cresciuti negli anni ’80 e ’90. La scena del cavallo è ancora una ferita aperta, ma in ogni caso un rewatch ci sta tutto. Non sarà affascinante come all’epoca ma è comunque un film fantasy a cui molti sono affezionati. Per chi proprio non lo avesse visto, racconta la storia di Bastian, un ragazzino bullizzato che si rifugia in cantina a leggere un libro su Fantàsia, un regno magico popolato da lumache da corsa, draghi con teste canine e giganti di roccia.

SILENCE

Andrew Garfield, Adam Driver e Liam Neeson in una pellicola storica del 2016 diretta niente meno che da Martin Scorsese. Nel diciassettesimo secolo, due preti gesuiti si recano in Giappone sulle tracce del loro mentore che, secondo voci locali, potrebbe avrebbe commesso apostasia. I due si scontreranno con le persecuzioni dell’impero giapponese nei confronti dei cristiani. Un film lungo e commovente, da vedere se ve lo foste perso in passato.

Ecco le serie tv da vedere su Netflix.

I AM NOT OKAY WITH THIS

I Am Not Okay with This è una nuova serie originale creata da Jonathan Entwistle, già regista di The End of the F***ing World, e dai produttori di Stranger Things. La protagonista, Syd, è alle prese con dei misteriosi e particolarmente potenti superpoteri. Dovrà giostrarsi tra imbarazzi scolastici, drammi familiari e il classico amore non corrisposto. Una serie che vi farà ridere, che vi trasmetterà le stesse sensazioni della protagonista, il tutto immerso in un contesto adolescenziale che si fa comunque vedere anche da un pubblico adulto.

ALTERED CARBON

Altered Carbon è una serie fantascientifica che abbiamo apprezzato particolarmente. La sua particolarità risiede nel fatto che gli umani, grazie ad un mostruoso avanzamento tecnologico, riescono a farsi “impiantare” su corpi diversi da quello di origine. E infatti per questa seconda stagione l’attore che interpreta il protagonista cambia. Il testimone passa quindi da Joel Kinnaman (Suicide Squad) a Anthony Mackie, il Falcon del Marvel Cinematic Universe che rivedremo presto anche su Disney+. Avete pochi giorni per recuperare la prima stagione.

BETTER CALL SAUL

Dal 24 febbraio Netflix manda in onda i nuovi episodi della quinta stagione di Better Call Saul, la celebre serie TV prequel di Breaking Bad incentrata sulle “avventure” dell’avvocato Jimmy McGill e della sua trasformazioni in Saul Goodman. Grazie alla nuova funzionalità di Netflix sappiamo anche che Better Call Saul è nella Top 10 delle serie TV più viste in Italia (al 7° posto per la precisione). Gli episodi della nuova stagione saranno pubblicati con cadenza settimanale. Se non avete mai visto Better Call Saul né tanto meno Breaking Bad vi conviene iniziare da quest’ultimo, anche senza troppe presentazioni a riguardo.

NARCOS MESSICO

Torna lo spin-off messicano della serie dedicata ai narcotrafficanti, quello che, nella sua prima stagione, ha seguito Miguel Angel Felix Gallardo durante la creazione del cartello di Guadalajara. Giovedì 13 febbraio arriva in catalogo la seconda stagione incentrata sul progressivo crollo del cartello, anche a seguito dell’evento chiave nel finale della prima stagione. Sarà l’ultima stagione di una delle più celebri serie firmate Netflix?

STAR TREK: THE NEXT GENERATION

Visto che la concorrenza ospita la serie TV Picard, che segna proprio il ritorno sulla scena del celebre Capitano dell’Enterprise, potrebbe essere giunta una buona occasione per riguardarsi tutta la serie originale The Next Generation. Va vista però con una certa mentalità: ricordiamoci che si tratta di una serie risalente alla fine degli anni ’80, che effetti speciali e scenografie sono quelli che sono e che in ogni caso ci mette un po’ di tempo a carburare. La serie Picard però ha molti collegamenti con il passato e più di uno spettatore potrebbe non disdegnare un ripassino tattico.