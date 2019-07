San Diego Comic-Con: annunciati tutti i nuovi film della Marvel

Al Comic-Con di San Diego, Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha annunciato i prossimi titoli dei film in uscita entro il 2021.

di Piero Lombardi – Questa notte al Comic-Con di San Diego, Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha finalmente svelato i prossimi progetti dell’universo Marvel che compongono la Fase Quattro, dopo il ciclo concluso con Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home.

I progetti cinematografici della Marvel

Sono stati annunciati in ordine di uscita: Black Widow (Maggio 2020), Falcon and the Winter Soldier (Autunno 2020), The Eternals (Novembre 2020), Sang-Chi and the Legends of Ten Rings (Febbraio 2021), Wandavision (Primavera 2021), Doctor Strange and the Multiverse of Madness (Maggio 2021), Loki (Primavera 2021), What If (Estate 2021), Hawkeye (Autunno 2021) e Thor: Love and Thunder (Novembre 2021).

La quarta fase non sarà composta soltanto da film per il grande schermo, infatti alcuni dei titoli elencati saranno trasmessi sulla piattaforma streaming Disney+ come serie Tv.

Feige ha inoltre annunciato tre film in fase di lavorazione

Guardiani della Galassia vol 3, Black Panther 2 e Capitan Marvel 2, che con ogni probabilità vedremo nel 2022.

Confermato infine l’ingresso nel Marvel Cinematic Universe dei Fantastici 4 e degli X-Men, ma non sono stati rivelati dettagli a riguardo.