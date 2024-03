Cervello in azione, il nuovo weekend a Città della Scienza: il programma

Città della Scienza dedica il prossimo weekend alle neuroscienze, esplorando il più affascinante dei sistemi, quello nervoso.

In occasione della settimana mondiale del cervello, 11-17 marzo 2024, Città della Scienza dedica il prossimo weekend alle neuroscienze, esplorando il più affascinante dei sistemi, quello nervoso, con un particolare focus sull’organo più complesso del corpo umano, il cervello: centro del pensiero, della memoria, del linguaggio, dei movimenti e delle emozioni.

Attraverso laboratori interattivi, da non perdere l’occasione di esplorare la struttura cerebrale, comprendere la fisiologia dei neuroni e scoprire l’importanza delle connessioni sinaptiche per l’apprendimento e la percezione. “Unisciti a noi in questo viaggio educativo e divertente, dove la scienza e l’esperienza si incontrano per svelare i misteri della mente umana.

Ci saranno gli spettacoli al Planetario, le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea, alla Mostra Insetti & Co e alla nuova mostra interattiva sulla Fisica per tutte le età in programma fino al 30 giugno: Facciamo un esperimento!”

Città della Scienza, il programma:

TAUMATROPIO: ILLUSIONI IN MOVIMENTO

Vuoi vivere un’avventura entusiasmante nel mondo del cervello? Esplora e crea un magico taumatropio, o “giro delle meraviglie”, un simpatico gioco basato sulle illusioni ottiche e scopri come la tua percezione visiva è confusa dal tuo stesso cervello… Non sempre la realtà è quella che vedi!

INTERACTIVE LAB

IV Piano Corporea_Sala piccola

Durata: 45 minuti

Target: dai 3 ai 6 anni

Per max 20 bambini

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.00, 14.00

NEURONI IN AZIONE!

I neuroni sono cellule speciali del cervello in grado di generare impulsi elettrici, detti stimoli nervosi, e di farli viaggiare da una cellula nervosa all’altra. Ma come funzionano? E cosa li rende così speciali? Scopriamolo insieme realizzando simpatici modellini rappresentativi!

INTERACTIVE LAB

IV Piano Corporea_Sala grande

Durata: 45 minuti

Target: dai 7 ai 10 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 10.30, 14.30 METTI ALLA PROVA IL TUO CERVELLO!

Preparatevi ad affrontare enigmi, puzzle e sfide divertenti, progettati per farvi esplorare e comprendere come funziona il nostro cervello! Siete pronti?

INTERACTIVE LAB

Sol Lewitt

Durata: 45 minuti

Target: dai 10 ai 13 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.30, 15.30 LUCE PERCEZIONE E MAGIA

Come si comporta la luce quando attraversa la materia? Bastano pochi e semplici materiali per riprodurre fantastici esperimenti sulla luce! Per una scienza ad effetto “WOW”!

SCIENCE SHOW

Piano Terra Corporea_Postazione SORESA

Durata: 30 minuti

Target: per tutti

Ore: 12.30 NEUROSCIENZIATI DEL FUTURO: COLORIAMO IL CERVELLO PER IMPARARE A CONOSCERLO. (DOMENICA 17 MARZO)

Perché il nostro cervello è organizzato in aree con funzioni diverse, eppure interconnesse? Colora e porta a casa, insieme alle ricercatrici dell’Università del Sannio, un modellino di cervello, per ricreare la “tua intelligenza colorata”. A cura del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Università degli Studi del Sannio

Con:

Lorella Maria Teresa Canzoniero, Cristina Franco, e Maria Moreno del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Università degli Studi del Sannio

INTERACTIVE LAB

LAB1_Piano Terra Corporea

Durata: 45 minuti

Target: dai 3 ai 6 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.00, 12.00, 13.00 GIORNI E ORARI DI APERTURA

Dal lunedì alla domenica ore 09 – 17 SCIENCE CENTRE

Adulti € 10,00

Ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni), studenti universitari e over 65 € 7,00 PLANETARIO

NEW Spettacolo LIVE € 6,00 Biglietto unico adulti e bambini € 5,00 INTEGRATO SCIENCE CENTRE + PLANETARIO

Adulti € 13,00

Ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni), studenti universitari e over 65 € 10,00 INTEGRATO SCIENCE CENTRE + PLANETARIO LIVE

Adulti € 14,00

Ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni), studenti universitari e over 65 € 11,00 I biglietti sono acquistabili online sul sito Etes oppure presso la biglietteria di Città della Scienza. GRATUITÀ L’ingresso gratuito, per il quale è rilasciato apposito biglietto, è consentito alle seguenti categorie: Possessori di tessera ICOM

Cittadini residenti nel quartiere di Bagnoli (Napoli) ad eccezione delle Grandi Feste (Epifania, Carnevale, Halloween)

Docenti accompagnatori (1 docente ogni 10 studenti, eventuali eccedenze saranno conteggiate nei paganti)

Persone invalide con certificazione di invalidità superiore al 74% e loro accompagnatori

Persone riconosciute in condizione di handicap ai sensi della Legge 104/92 (art 3 comma 3) e loro accompagnatori