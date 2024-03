Castagnole di pasta bignè ripiene di ricotta dolce: la ricetta del pastry chef “Zio Rocco”

“Zio Rocco” torna nella casa del Grande Fratello con la ricetta delle castagnole di pasta bignè ripiene di ricotta dolce.

Negli anni è diventato l’appuntamento più goloso per i concorrenti del Grande Fratello. Torna per la quarta volta nella casa più spiata d’Italia su Canale 5, l’arte del pastry chef Rocco Cannavino, in arte Zio Rocco. Stavolta i concorrenti hanno guardato sul maxischermo in salotto Rocco intento nel preparare la ricetta delle castagnole di pasta bignè ripiene di ricotta dolce, per poi cimentarsi nel riprodurlo.

“Zio Rocco” ha scelto questo dolce perché «sono di una bontà esagerata e facili da realizzare». Per farlo ha utilizzando la farina “Pasticceria” del Mulino Caputo. I più bravi a emularlo verranno premiati in prima serata nella trasmissione condotta da Alfonso Signorini.

Prosegue così la missione del pastry chef di elevare i piccoli lievitati a dolci gourmet, sempre rivalutando il territorio collaborando con piccoli produttori e agricoltori locali. Oltre i suoi affollatissimi Lab Store a Napoli e Pomigliano d’Arco, sta ultimando un grande hub a Giugliano in Campania per la preparazione delle sue bontà che verranno esportate in tutta in Italia e nel mondo col marchio “Zio Rocco the italian baker”.

INGREDIENTI

Pasta bignè

250 gr Acqua

150 gr Burro

200 gr Farina 00

300 gr Uova Intere

5 gr Sale Per la Frittura

2 lt Olio di Semi di Girasole (o un olio di semi che preferite)

Per la Finitura

50gr Zucchero a velo

300 gr ricotta dolce

CREMA DI RICOTTA DOLCE

300gr di ricotta di pecora setacciata

70gr di zucchero a velo

PROCEDIMENTO IMPASTO BIGNÈ

Portare l’acqua, sale ed il burro ad ebollizione fino al completo scioglimento del burro.

2. Aggiungere la farina e far cuocere per circa 2min mescolando.

3. Trasferire l’impasto in una ciotola e con una spatola mescolare per qualche minuto per abbassare la temperatura.

4. Iniziare ad aggiungere le uova poco alla volta, avendo cura di far assorbire ogni aggiunta prima di continuare.

5. Quando il composto avrà la giusta consistenza (facendolo ricadere con la spatola si forma un becco di impasto).

6. Modellare con sac à poche su carta da forno e risvoltare il foglio in olio a 165°-170°C.

7. Non appena la carta si staccherà dai bignè, andrà tolta e si continuerà a cuocere i dolci fino a doratura. 8. Scolare dell’olio e farcire con crema di ricotta dolce. Finire con una spolverata di zucchero a velo.