Camorra, morto il mandante dell’omicidio don Peppe Diana

È morto il boss dei Casalesi Nunzio De Falco, 72 anni, condannato perché riconosciuto come il mandante dell’omicidio di Don Peppe Diana, il sacerdote ucciso a Casal di Principe il 19 marzo del 1994. De Falco è deceduto in una clinica di Tora e Piccilli (Caserta) dove era stato portato qualche giorno fa per un aggravamento delle condizioni di salute; era stato scarcerato l’11 aprile scorso dal magistrato di sorveglianza di Napoli.

Per i funerali è probabile che la Questura di Caserta, come per altre situazioni analoghe, disporrà il divieto di corteo funebre con benedizione della salma direttamente al cimitero prima della tumulazione.