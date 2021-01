Calciomercato Napoli: la Juve vuole Milik, ma De Laurentiis non concede sconti

Calciomercato Napoli: il centravanti polacco è nel mirino dei bianconeri per rinforzare il reparto offensivo della formazione di Pirlo, ma il presidente azzurro non cede sulla richiesta.

La Juve pensa sempre a Milik, ma la strada per arrivare all’attaccante polacco si inerpica fatalmente, complicandosi enormemente per via delle pretese (10-15 milioni) sempre molto alte del Napoli. Al club bianconero, però, serve un attaccante di riserva e, a questo punto, diventa caldissima la pista che porta a Scamacca del Genoa, il cui trasferimento sembra aver ricevuto l’ok di Preziosi. Non sono del tutto tramontate le strade che portano a Llorente, che il Napoli è disposto a mollare dopo la Supercoppa Italiana, e Pelle’, di ritorno dall’esperienza d’oro – se non altro dal punto di vista economico – in Cina.

Dal canto suo, il Napoli insiste per Zaccagni, ma il giocatore si muoverà da Verona solo in estate, salvo clamorosi ripensamenti da parte sua e del club di appartenenza.