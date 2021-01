Calciomercato Napoli, Giuntoli si muove in uscita: due cessioni in vista

Calciomercato Napoli: il direttore sportivo dei partenopei è pronto a perfezionare due trasferimenti in uscita, per sfoltire la rosa a disposizione di Gattuso.

E’ praticamente fatta per il trasferimento di Kevin Malcuit alla Fiorentina. Il difensore francese sostituirà, nel ruolo di esterno basso a destra, Pol Lirola. Ma i movimenti in uscita in casa Calcio Napoli non sono finiti. Anzi, è solo questione di tempo per il passaggio di Fernando Llorente all’Udinese, perché l’agente dello spagnolo deve ancora risolvere alcune pendenze con il Napoli.

Appena saranno superate, l’affare si farà (a meno che sulla panchina del Napoli non arrivi davvero Rafa Benitez). A quel punto i friulani cederanno Lasagna al Verona, per 10 milioni.