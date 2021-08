Calciomercato Napoli, Spalletti ha il suo centrocampista: è fatta per Zambo Anguissa

Calciomercato Napoli: visite mediche in giornata per Zambo Anguissa, il centrocampista del Fulham che approda in azzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Napoli | Il Napoli ha definito gli ultimissimi dettagli con il Fulham, proprietario del cartellino del centrocampista camerunese Andrè Zambo Anguissa, e la trattativa è in dirittura d’arrivo, con il calciatore (con il quale l’accordo è già stato raggiunto) che sosterrà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto con il Napoli. Operazione che si concluderà in prestito con diritto di riscatto, per un totale di circa 10 milioni di euro.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, è diventato un vero e proprio rompicapo il futuro di Andrea Petagna. L’attaccante sembrava ormai destinato a diventare un nuovo giocatore della Sampdoria, ma dopo il gol che ha regalato la vittoria al Napoli contro il Genoa, sono risalite le possibilità che resti nella rosa di Spalletti, che nel post partita, ha detto: “Sappiamo che Petagna può andare via, lui è padrone delle sue volontà. Ne parleremo insieme”.